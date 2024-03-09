天氣預報／冷氣團發威10縣市冰封低溫9度 太陽露臉要等下週二
今（9）日依舊是個冷冷的天氣，中央氣象署指出受強烈大陸冷氣團影響，今各地早晚天氣寒冷。上午持續針對彰化以北地區發布黃色低溫警示燈號，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。整體天氣，各地早晚寒冷，中部以北及東北部低溫9~13度，其他地區14~15度，白天北部及東半部高溫17～19度，中南部22~25度。週日低溫會稍微回升，預計要到下週二陽光才會露臉。
記者周淑萍/綜合報導
冷氣團發威，從昨晚持續影響，今早氣象署測得的最低溫為苗栗的7.5度，這波冷氣團還沒有結束，天氣風險廖于霆指出，今天受到強烈大陸冷氣團持續影響，各地早晚寒冷，中部以北及東北部低溫9-13度，其他地區14~15度，但白天北部及東半部陽光露臉，高溫可以升到17~19度，感受上沒有這麼冷。
中南部高溫22~25度，如果剛好週末要到台南參加《Pokémon GO City Safari》抓寶活動，要留意早晚溫差，但至少不用撐傘抓寶，因這波冷空氣偏乾冷，各地多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
空氣品的部分需要特別關注，廖于霆指出在高屏地區因為風速較弱，污染物容易堆積，高屏地區這兩天空氣品質都是對敏感族群不健康，建議不要在外面待太長時間，或是戴上口罩會比較舒服。
週日清晨各地仍寒冷，山區依舊是10度左右低溫，明天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，高低溫都略回升1度；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。到了下週一，另一波鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部又要轉為陰陣雨天氣，南部山區也有零星短暫陣雨。下週二台灣整體天氣才會好轉，陽光露臉，但日夜溫差拉大需要多注意。