NBA／「矮湯」Isaiah Thomas還有油！返G聯盟首戰砍32分率隊贏球

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現年35歲，身高175公分的Isaiah Thomas上次在NBA舞台亮相，已要追溯到2021-22賽季，當時效力於夏洛特黃蜂隊，僅留下17場出賽紀錄，場均攻下8.3分。但Isaiah Thomas如今並未放棄，仍期望能夠再度回到NBA舞台，此役面對德克薩斯傳奇，上半場他就7投4中，高效率砍下18分，雖然下半場似乎是受到疲勞影響，命中率開始下滑，最終仍繳出全場最高32分，並投進5記三分球。
賽後Isaiah Thomas也談到了自己決定再度加入G聯賽的決定，他說到：「最終，我仍舊在爭取一個機會，我只是想向各支球隊展示，我仍然能夠在球場上發揮作用，但最重要的是，我能夠在場上教導這些年輕人。」隨後他也在社群平台發文，轉發了個人在這場比賽的精華，並寫到：「一但找回我的身體狀態和比賽節奏，那麼得到45至50分並贏球的比賽很輕鬆！持續慢慢磨練」
作為2011年NBA選秀的「末位秀」，Isaiah Thomas克服了他的身高劣勢，持續透過自身能力，證明小個子也能在NBA生存，在2016-17賽季，他以每場平均28.9分與5.9次助攻的驚人表現，帶領波士頓塞爾提克殺進東區決賽，並在球季結束後順利獲得年度第2隊殊榮。
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