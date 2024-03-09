半導體權值股多頭領軍！下週還能衝嗎？法人：觀望佈局「這4群」

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從法人動向來看，本週僅有自營商持續逢高調節117.51億元，外資連續第4週站在買方，本週擴大買超金額來到967.98億元，投信法人亦加碼160.79億元，終止連6週賣超態勢，三大法人本週合計買超破千億、來到1011.26億元。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，這波台股從2月23日觸及萬九之後，僅花了10個交易日大盤就來到2萬點，預告了台股在AI題材的驅動之下，已經正式展開新的里程碑，不過這波指數強漲主要是由半導體權值股與多檔ETF成份股挹注，特別是3月8日晶圓龍頭大廠大漲逾3%，然不少中小型股不漲反跌，在上市櫃逾1800檔個股中，僅有約16%上漲，下跌比例高達8成，反映出目前籌碼較為青睞大型股。
孫傳恕說明，之前台股多頭主要由美股領頭的AI相關題材驅動，且類股健康輪動推升指數同步走揚，不過本週盤面開始出現大型權值股大漲，但多數個股呈現下挫的分歧走勢，除了市場看好由高股息ETF帶來的上千億元資金，將在未來一個月進場，加上法人買超籌碼有利大型股，讓指數仍偏向多方，惟須留意中小型股慎防資金轉移而出現回檔走勢。
從全球的角度來看，孫傳恕認為，今年來美股四大指數中，以費城半導體指數強彈超過23%最為強勢，主要反映在高階AI伺服器需求熱絡，加上未來AI PC銷量有望掀起換機潮，且手機、筆電、記憶體等庫存去化已來到健康水位，挹注長線消費性電子營收，科技股強勢趨勢依舊鮮明，且市場在等待Nvidia本月18日召開的GTC大會，在整體投資氛圍熱絡之下，晶圓龍頭大廠與相關供應鏈有望持續表現。
不過孫傳恕也提醒，從歷史角度來看，美股往往在聯準會降息前2至3個月會出現高點，之後隨市場可能出現軟著陸等情況而回檔，加上第二季向來為科技股淡季，且台股目前評價面偏高，建議逢拉回時擇優布局HPC、資料中心、AI、CoWoS等相關具有良好成長性之族群與個股。