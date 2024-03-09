鳥山明：沒《醉拳》就沒《七龍珠》 成龍一張珍貴合照悲悼鐵粉
日本傳奇漫畫家、「漫畫之神」鳥山明以《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等傑作揚名全球，本月1日因為急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲。鳥山明曾經說：「沒有《醉拳》就沒有《七龍珠》！」表達對國際影星成龍的仰慕，兩大不同領域的巨星惺惺相惜蔚為佳話，成龍昨（8）日分享合照，悼念鳥山明：「感謝你創造了那麼多經典作品。」
記者楊穎軒／綜合報導
鳥山明過去多次示自己是成龍的鐵粉，最愛對方主演的電影《醉拳》，重看該片不下70次，助理還爆料，老師會邊看《醉拳》邊工作，而《七龍珠》中「龜仙人」的角色原形就是成龍本人，龜仙人的化名「程龍」（Jackie Chun）也取自成龍英文名，龜仙人參加天下第一武道大會時與悟空對打還使出成龍經典「醉拳」招式，處處向偶像致敬。
事實上，鳥山明創作《七龍珠》時期，成龍的動作電影正紅遍全亞洲，兩人多次見面交流，留下珍貴合照，成龍昨天下午在微博上傳一張與鳥山明的合影，寫下：「鳥山明先生，感謝你創造了那麼多經典作品，它們會永遠與世界同在，走好！」
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