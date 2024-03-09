台灣首場寶可夢盛典台南登場　路線、限定寶可夢、票價、優惠整理

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📍7個主題區
訓練家可以從 7 個主題區域開始冒險，包含安平燈區、中西區、北區及東區、新化區、高鐵燈區、北門區域、鹽水月津港區域，所有台南的全家便利商店不僅掛有這次活動的伊布主視覺旗幟，也可以在店內取得印有這次活動地圖的傳單。
📍30條路線
寶可夢訓練家們透過這30條路線，能徹底探索台南經典景色與新挖掘的景點，每條路線的長度都在1.2公里內，每完成一條即可獲得遊戲認證，完成30條即可至「安平旅遊服務中心」領取限量500份的「魚頭君icash2.0」吊飾。
📍稀有狩獵帽伊布
２天活動中，鼓勵訓練家們在城市內探索與旅遊時將戴著狩獵帽的伊布設為夥伴。這隻活動限定的伊布，使用25顆伊布糖果，可以進化成所有已知的伊布進化型態，讓帶著狩獵帽的水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布和仙子伊布都能一起同樂。
📍罕見寶可夢
在活動期間還會有特別的寶可夢將於台南各處出沒！像是首度在台南登場的坐騎寶可夢「坐騎小羊」，目前只會在「Pokémon GO City Safari」活動內出現，日後也會在世界各地現蹤，紐約限定「爆炸水牛」也將驚喜現身。還會出現大量的罕見寶可夢，包含超音幅、毛球、喵喵、大蔥鴨、蛋蛋、阿羅拉椰蛋樹、燈籠魚、天然雀、未知圖騰A、未知圖騰I、未知圖騰T、木守宮、跳跳豬、飄飄球、螢光魚、火紅不倒翁、石居蟹、四季鹿（冬天的樣子）、燭光靈、爆炸頭水牛、單首龍、睡睡菇等。
📍免費皮卡丘遮陽帽
Pokémon GO 為造福訓練家們，迎接台南的陽光熱情，特別加碼於3月9日及3月10日上午10時至下午 18 時，在4處景點發放「皮卡丘遮陽帽」，包含臺南文化創意產業園區、藍曬圖文創園區、高鐵燈區近美食市集B、安平燈區近i3服務站。每個地點的分發數量有限。遮陽帽將按照先到先得的原則分送，送完為止。
📍《Pokémon Sleep》台南早餐店計畫
指定 50 家早餐店有提供《Pokémon Sleep》特殊餐盒包裝，遊玩《Pokemon GO》之餘還有寶可夢陪你吃早餐。
🔴「Pokemon GO City Safari 2024台南」票價：
入場券售價300元／團體戰加值包150元／孵蛋加值包150元／城市漫步加值包250元（兩天都在台南遊玩活動的訓練師可購買）
另外，寶可夢迷們，也記得可購買新版的寶可夢悠遊卡，悠遊卡公司即日起至3月25日23時59分開放預購「寶可夢造型悠遊卡-3D紀念球」，每張售價為499元，在電商通路於Pinkoi限時不限量預購，實體通路則將於台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」現場銷售，售完為止，詳細發售日期依寶可夢台灣官方FB及IG公告為主。