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NBA／好險！Curry右腳踝傷勢檢查報告出爐　預計缺陣時間不會太久

▲Stephen Curry右腳踝傷勢檢查過後結果正式出爐，報告顯示他的右腳踝沒有結構性損傷，預計將不會缺陣太久。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry右腳踝傷勢檢查過後結果正式出爐，報告顯示他的右腳踝沒有結構性損傷，預計將不會缺陣太久。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA金州勇士隊當家球星Stephen Curry，昨（8）日在面對芝加哥公牛隊的比賽上，不慎在末節時扭傷腳踝，必須提前退場，隨後就沒有再度重返賽場。而Curry也在賽後接受檢查，如今檢查結果正式出爐，MRI檢查過後，顯示他的右腳踝沒有結構性損傷，Curry預計將不會缺席太久時間。

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根據美媒報導，知情人士透露，Stephen Curry今（9）日接受了醫學影像檢查，結果顯示他的右腳踝確定沒有結構性損傷，預計不會缺陣太多場比賽。而在接下來的幾天裡，將根據右腳踝給予的回饋，預計會有一個更清晰的回歸時間表，Curry也可以趁這段缺陣的日子稍加喘口氣，持續調整身體狀態。


本場對陣公牛隊的比賽，Stephen Curry手感欠佳，全場18投5中，三分球則是12投3中，僅拿下15分，勇士則是以二當家Klay Thompson轟進5顆三分球，拿下全隊最高的25分表現最佳，Jonathan Kuminga也有19分、10籃板的表現，但勇士在防守端抵擋不住公牛的DeMar DeRozan與Nikola Vucevic合力發威，兩人皆砍下全場最高的33分，終場勇士就以3分之差飲恨輸球。

本賽季截至目前，勇士暫時以33勝29負的戰績，排名在西區第9，但西區第10至西區第7之間的勝差僅有3場，接下來的比賽場場關鍵，都有可能會影響到排名，Stephen Curry的狀態，將直接關係到金州勇士能夠在本賽季走多遠，勇士隊的下一場比賽，將在明（10）日在主場迎戰馬刺。

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