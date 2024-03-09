開到睡著！印尼正副機師同時「夢周公」 飛機陷半小時駕駛空窗
駕駛交通工具需要一定的專注力，尤其在萬里高空上的飛機，駕駛員更須讓自己的身心狀態在工作時調整到最好，以免任何事故發生，牽連數百人性命。不過近日在印尼就發生一起離譜案例，一架客機的正副機師，竟同時睡著近半小時，直到收到區域控制中心的提醒，警告飛機已偏離軌道。整起事件發生，不排除與工作過勞、上崗前未得到充分休息有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《法新社》報導，這起事件發生於1月25日，峇迪航空（Batik Air）一架載著153名乘客、4名空服員的空中巴士A320，從印尼東南蘇拉威西（South East Sulawesi）飛往首都雅加達（Jakarta）的航班，起飛後約半小時，機長就告知副機長，自己需要休息一下，副機長同意並暫時接管了飛機的駕駛及指揮權，但沒過多久，他自己也不小心睡著了。
由於該飛機沒有及時傳輸飛行紀錄，雅加達的區域控制中心覺得事態不對勁，試圖聯繫飛機，但沒有收到任何回覆，而是等到最後一次記錄傳輸後的28分鐘，機長醒來，發現副機長竟然也睡著了，而且飛機已偏離正確的飛行路線，所以趕緊叫醒同事，並回覆來自區域控制中心的訊息、糾正飛行路線。
雖然飛機平安降落，沒有釀成任何嚴重後果，但驚動印尼國家運輸安全委員會（KNKT）調查，並於2月底將調查報告上傳到官網。報告沒有提及飛行員的身分，只說他們都是印尼人，年齡分別為32歲和28歲，其中1人在飛行前一晚沒有充分休息，並敦促峇迪航空制定詳細工作程序指南，定期檢查駕駛艙，確保飛行員、機組人員在工作前都有充分休息。
報導提到，印尼是一個幅員遼闊的群島國，來往各島嶼之間相當依賴航空運輸，其航空安全記錄卻不佳。截至發稿時間為止，峇迪航空沒有回應外媒置評的要求。