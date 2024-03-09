內閣點將／擺爛？任內多起食安風暴又捲蘇丹紅　食藥署長恐下台

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2022年6月時，「大鑫公司」涉嫌進口中國製劣質富樂快篩爭議，林淑芬搬出公文爆料，食藥署早在5月12日就知道富樂快篩有問題，痛批吳秀梅包庇，要求下台。藍委也批評，吳秀梅對黑心快篩試劑事件一直在拗、強辯，該是下台負責。
挺過「下台」風波的吳秀梅，近期再度面臨瘦肉精及蘇丹紅辣椒粉食安風暴。台中市先前驗出台糖豬肉片含有瘦肉精西布特羅，行政院食安辦公室昨公布調查報告指出，定調該事件為個案，但在檢驗階段，無法排除檢驗階段受污染的風險，也未能證實本事件檢驗階段受污染，爭議暫時落幕。
不過同時引爆的蘇丹紅風暴正襲捲全台，林淑芬日前在質詢時痛批，食藥署食品把控10年沒進步，不但預警失靈，業者沒登錄溯源系統，去年就知道中國辣椒粉不合格率偏高，卻直到今年民眾檢舉才進行後市查驗，怒轟吳秀梅沒能力、不適任。
林淑芬隨後踢爆，經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。她再度批評吳秀梅瀆職，「這些官員腳麻掉了不會動了」；國民黨團也痛批，民進黨政府反應慢半拍，消極且不作為，沒有任何官員負起政治責任，「食安五環」漏洞百出、邊境檢查全面失守，吳秀梅應該知所進退。
準總統賴清德將於520就職總統，內閣也將改組，對於吳秀梅是否下台，林淑芬也直言，就是覺得要下台了才這樣擺爛吧！「依照新總統的行事風格，是不會容忍這種食藥署長」。