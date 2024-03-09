疑違停釀禍！北市國小老師騎車撞上併排貨車　頭部重創當場身亡

內閣點將／擺爛？任內多起食安風暴又捲蘇丹紅　食藥署長恐下台

▲衛福部食藥署長吳秀梅歷經多場食安風暴，屢被點名下台。（圖／記者林志怡攝，2024.02.21）
▲衛福部食藥署長吳秀梅歷經多場食安風暴，屢被點名下台。（圖／記者林志怡攝，2024.02.21）

記者陳佩君／台北報導

食安風暴愈演愈烈，近期除了有瘦肉精豬肉風波外，摻有蘇丹紅的辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等調味粉流竄全台，引發民眾恐慌，適逢520內閣改組階段，歷經多起食品及藥品安全事件的食藥署長吳秀梅也屢被朝野點名下台，連自家民進黨立委林淑芬也不挺，直批食藥署食品把控10年沒進步，「吳秀梅沒能力、不適任」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳秀梅自2017年2月上任，經歷多起食品及藥品安全事件，從開放美豬進口，到新冠疫情期間高端疫苗爭議、黑心快篩流入市面，再到好市多莓果驗出A肝病毒，近期又爆發蘇丹紅辣椒粉風波，引發朝野立委批評。

2022年6月時，「大鑫公司」涉嫌進口中國製劣質富樂快篩爭議，林淑芬搬出公文爆料，食藥署早在5月12日就知道富樂快篩有問題，痛批吳秀梅包庇，要求下台。藍委也批評，吳秀梅對黑心快篩試劑事件一直在拗、強辯，該是下台負責。

挺過「下台」風波的吳秀梅，近期再度面臨瘦肉精及蘇丹紅辣椒粉食安風暴。台中市先前驗出台糖豬肉片含有瘦肉精西布特羅，行政院食安辦公室昨公布調查報告指出，定調該事件為個案，但在檢驗階段，無法排除檢驗階段受污染的風險，也未能證實本事件檢驗階段受污染，爭議暫時落幕。

不過同時引爆的蘇丹紅風暴正襲捲全台，林淑芬日前在質詢時痛批，食藥署食品把控10年沒進步，不但預警失靈，業者沒登錄溯源系統，去年就知道中國辣椒粉不合格率偏高，卻直到今年民眾檢舉才進行後市查驗，怒轟吳秀梅沒能力、不適任。

林淑芬隨後踢爆，經營者還有至少9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。她再度批評吳秀梅瀆職，「這些官員腳麻掉了不會動了」；國民黨團也痛批，民進黨政府反應慢半拍，消極且不作為，沒有任何官員負起政治責任，「食安五環」漏洞百出、邊境檢查全面失守，吳秀梅應該知所進退。

準總統賴清德將於520就職總統，內閣也將改組，對於吳秀梅是否下台，林淑芬也直言，就是覺得要下台了才這樣擺爛吧！「依照新總統的行事風格，是不會容忍這種食藥署長」。

影／藍委爆反詐騙素材竟有柯文哲競選音檔　陳建仁驚呼：我嚇一跳

蘇丹紅風暴擴大！食安辦竟稱與咖啡、茶同級　沒被證實會致癌

台糖瘦肉精調查結果出爐！行政院：單一事件、無法排除檢驗受污染

收到韓國瑜送的玫瑰花　范雲喊：能請傅崐萁出來回應性騷案嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞