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2024台灣燈會明閉幕！12分鐘無人機展演　內容、觀賞點、交通整理

▲ 「2024台灣燈會在臺南」將在明（10）日閉幕，將特別請廠商整合三部曲中無人機展演精華，重新編排出閉幕當天專屬限定的第四部曲演出，總時長有12分鐘。（圖／台南市政府提供）
▲ 「2024台灣燈會在臺南」將在明（10）日閉幕，將特別請廠商整合三部曲中無人機展演精華，重新編排出閉幕當天專屬限定的第四部曲演出，總時長有12分鐘。（圖／台南市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「2024台灣燈會在臺南」將在明（10）日閉幕，為紓解車潮，臺南市政府鼓勵民眾多利用高鐵、台鐵、接駁車等大眾交通工具，為鼓勵民眾多搭乘接駁車，臺南市政府還特別準備一萬個「小龍包」提燈贈送給搭乘的民眾。明日閉幕，還會特別請廠商整合三部曲中無人機展演精華，重新編排出閉幕當天專屬限定的第四部曲演出，總時長將有12分鐘。本篇整理兩日精華內容，還有交通資訊等一次看。

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臺南市長黃偉哲表示，從去(2023)年底開始，臺南以各大精采活動迎來2024年歷史里程碑，跨年系列活動、龍崎光節-空山祭、月津港燈節、新營波光節、南美館「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展等，農曆春節期間，除了台灣燈會安平燈區吸引百萬人潮，鹽水蜂炮及台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀等民間活動也吸引百萬人潮，今年台灣首場Pokémon GO City Safari活動本週末也在臺南登場，歡迎全國民眾把握時間「攏來臺南」。

▲為鼓勵民眾多搭乘接駁車，臺南市政府還特別準備一萬個「小龍包」提燈贈送給搭乘的民眾。（圖／台南觀光旅遊局提供）
▲為鼓勵民眾多搭乘接駁車，臺南市政府還特別準備一萬個「小龍包」提燈贈送給搭乘的民眾。（圖／台南觀光旅遊局提供）
臺南市政府指出，相較以往其他縣市辦燈會時，人潮多半在傍晚才來，今年台灣燈會從白天就開始熱鬧，就像大型遊樂園。例如每天都有舞台演出，假日期間高鐵燈區還有踩街遊行，邀請陣頭、民俗舞蹈等團體演出，還有知名劇團操作機關巨偶上街，以及來自日本、柬埔寨的劇團與特技踩街。此外，這次燈會更展示了台灣第一台燈會專用的自動駕駛車，上午開始就能讓民眾體驗AI駕車，也進一步瞭解沙崙科學城發展的智慧科技。

📍高鐵燈區表演
距離閉幕倒數只剩兩天，臺南市政府預告，高鐵燈區今（9）日下午將有新臺風浪花—海島新藝陣踩街遊行，還有默島新樂園、FOCA福爾摩沙馬戲團及東南科技大學表演藝術系的《看見臺灣》等舞台演出；明（10）日則有朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團《雨馬》、爵代舞蹈劇場《爵世風華》、明華園星字戲劇團《尋龍》、林美秀/陳竹昇/謝銘祐X麵包車樂團/HPS舞蹈劇場《南都ㄟ歌》、阿跨面《Be myself》等舞台演出。

📍安平燈區無人機展演 
安平燈區則在今、明兩天，持續有無人機空中展演，3月10日閉幕當晚，還特別推出第四部曲，集結濃縮三部曲的精華，重新編排出閉幕當天專屬限定的第四部曲演出，總時長將有12分鐘，時間為19:45-19:57

市府特別建議，許多遊客反映從美食市集拍攝看不清楚，實際上最佳的觀賞拍照點，分別是原1661台灣船園區(安平燈區主舞台)林默娘公園周邊，最後賞燈會的機會，千萬別錯過。

🔴交通資訊
📍高鐵燈區
高鐵：抵達高鐵台南站，步行5分鐘即到會場。

台鐵：搭乘台鐵至台南站，轉沙崙線至台鐵沙崙站，步行5分鐘達會場。

接駁車：H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，步行5分鐘達會場。班次為尖峰2~5分鐘、離峰10~20分鐘一班。

▲此次台灣燈會高鐵燈區接駁車路線圖。（圖／取自龍耀台南官網）
▲此次台灣燈會高鐵燈區接駁車路線圖。（圖／取自龍耀台南官網）
機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場。

汽車停車
可停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。另增加萬國通路停車場及陽明交大停車場。

▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場。（圖／取自龍耀台南官網）
▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場。（圖／取自龍耀台南官網）
📍安平燈區
免費燈會接駁車
針對搭乘台鐵與客運前來的民眾，於台南轉運站、台南火車站將規劃免費燈會接駁車，接駁往返燈會會場旁的億載轉運站；亦可搭乘大台南公車2、14、19、77、99號公車至轉運站周邊再步行前往。

▲安平燈區接駁車路線圖。（圖／取自運轉台南好交通臉書）
▲安平燈區接駁車路線圖。（圖／取自運轉台南好交通臉書）
▪ 汽車停車
建議在燈區外圍「停車轉乘」，從中、北部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接國8，轉由台江大道銜接北汕尾三路、鹿耳門大道接四草大道，就近於觀夕平台周邊的臨時停車場停車，搭乘黃線接駁車抵達遊憩碼頭轉運站，即可步行賞燈。

從高雄、屏東部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接台86，轉由台17(濱南路、中華西路) 將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，步行3分鐘即可抵達燈區。

從市區前來賞燈的開車民眾可將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站。

▪ 機車停車
騎機車的民眾則建議經由健康路或永華路，銜接光洲路後，於府平路口進入億載金城西側的安億路機車臨時停車場，步行3分鐘即可抵達燈區。

▲安平燈區停車場位置圖。（圖／取自龍耀台南官網）
▲安平燈區停車場位置圖。（圖／取自龍耀台南官網）

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