MLB／道奇隊友學日文！被大谷翔平「一字」逗樂了 Heyward秒笑噴
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平，在場上的表現令人驚艷，場下的也是球隊的「開心果」，今年來到新東家道奇，很快就跟隊友打成一片，尤其大谷翔平的日式禮儀，更是把隊友逗樂了，讓外野手Jason Heyward當場笑噴。
記者路皓惟/綜合報導
道奇隊外野手Jason Heyward日前在一次採訪中揭露了大谷翔平的趣事，Heyward表示，他原本打算用日文向大谷表達內心的敬意，「上周我想對大谷翔平說『先輩（senpai）』，因為不管他做什麼都很厲害，所以我想表達我的尊敬，但他卻先對我說了『先輩』，這讓我當場笑了出來。」
除了「先輩（senpai）」一詞把Heyward逗笑之外，Heyward也學了不少日文單字，包括基礎的打招呼和謝謝等，而Tyler Glasnow同樣對日文非常感興趣。
在眾多媒體將焦點聚焦於大谷翔平的狀況下，道奇教頭Dave Roberts甚至指派Heyward擔任大谷翔平的「發言人」，顯示大谷與Heyward的好交情。
34歲的Heyward擁有15年大聯盟資歷，生涯獲得5次金手套獎，上個賽季他轉戰道奇隊，出賽124場寫下近3年薪高，整季轟出15支全壘打、貢獻40分打點，打擊三圍.269/.340/.473。
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