砸5.2萬聽泰勒絲演唱會 中國網紅只待20分鐘「就被警方帶走」
美國天后泰勒絲（Taylor Swift）目前正在全球進行巡迴演唱會，2日起在新加坡開啟連續6場的演唱會，吸引不少亞洲歌迷前往，甚至有歌迷為了一睹偶像風采，特地買飛機票前往新加坡。其中，一名中國網紅楊俊豪爆料自己花了1.2萬人民幣（約5.2萬新台幣）買演唱會門票，沒想到卻買到黃牛票，20分鐘後就被警方帶走。但也有新聞報導指出，他被警方帶走的原因，其實是因為他根本沒有買票、是硬闖演唱會現場。
記者張一笙／綜合報導
中國網紅楊俊豪6日在自己的抖音上透露自己買到假門票，只見影片中他在現場開心地跟著全場大合唱，但20分鐘後隨即被告知買到黃牛票，遭警方帶到場館下方審訊室調查。對此，他自嘲地說：「還可以聽到泰勒絲的歌聲。」並透露他是在場館外好說歹說，才使警方讓他留在場館外聽泰勒絲的聲音。
楊姓男子還說：「我不敢相信我是在門口聽完全程的。我當時真的恨死賣假票的黃牛了，也煩我自己沒有分辨票的真假的能力。」他透露自己花了1萬2千元人民幣找代購，原先打算6日看完演唱會，7日返回中國，但因為要配合警方調查，所有的行程只能擱置。
但有人踢爆楊姓男子其實是因為硬闖演唱會而被逮捕，根據新加坡媒體《獅城新聞》報導，楊姓男子與其他3名同夥在入口處一搭一唱，透過不斷跟現場工作人員講話，分散現場工作人員的注意後趁機溜進演唱會內部，目前4人將以涉嫌擅闖罪被起訴，將面臨最高監禁3年的處分。
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