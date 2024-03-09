蘇丹紅風爆延燒！蔣萬安：長照、醫療、社福都停用辣椒粉咖哩粉
蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，連胡椒粉、咖哩粉等多樣食品也接連爆出含有蘇丹紅，台北市長蔣萬安今(9)日表示，除了學校營養午餐已停用，現在擴大到長照機構、醫療機構、社福機構也都停用，並啟動專案稽查，絕對嚴格檢視、為市民朋友把關。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午前往市立動物園出席「2024植樹節-公私協力固碳造林新森活」活動，會前受訪媒體詢問蘇丹紅引發的食安風暴，蔣萬安說，最重要是中央從源頭作法把關，中央跟地方都要負起責任，台北市嚴正以待，而且全面稽查，對食安要求是料敵從寬、禦敵從嚴，市府從辣椒粉、咖哩粉停用，現在擴大到校園端、營養午餐停用，長照機構、醫療機構、政府機構也都停用，已經啟動專案稽查，絕對是嚴格檢視、為市民朋友把關，
針對違規廠商，蔣萬安強調，絕不寬貸，依法重罰，若是明知有危害人體依舊不主動通報、甚至明知檢測報告有誤，卻仍然供貨，會重罰新台幣200萬，未登錄相關食材，也重罰144萬。
對於行政院食安辦主任許輔說，國際將蘇丹紅、咖啡、茶等都列為第3類致癌物，致癌風險未定，不過，這項說法引發輿論炸鍋，他晚間致歉表示，絕無要禁用咖啡、茶葉，蘇丹紅也不能用於食物。
蔣萬安被問到是否認同，他表示，對這項說法不認同，認為必須非常嚴肅看待，既然問題發生就要面對問題、即刻做改善，避免未來事情再次發生，希望中央即刻對外說明清楚，接下來要如何已爆發的食安問題做處理，地方政府絕對是以最嚴格態度處理。