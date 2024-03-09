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臺南市長黃偉哲施政滿意度達7成　20到29歲青年滿意度最高

▲崑山科技大學今天公布臺南市施政滿意度等民調數據指出，有近7成的市民朋友對市長黃偉哲的施政表現感到滿意，更有超過8成的市民對臺南有光榮感。(圖／台南市政府提供)
▲崑山科技大學今天公布臺南市施政滿意度等民調數據指出，有近7成的市民朋友對市長黃偉哲的施政表現感到滿意，更有超過8成的市民對臺南有光榮感。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

農曆春節過後，政壇迎來新氣象。在此期間，各縣市也馬不停蹄地展開春節期間各項活動，藉此擴大城市行銷及知名度，力求創造更多觀光商機。根據崑山科技大學今(9)日公布的臺南市施政滿意度等民調數據指出。有近7成的市民朋友對市長黃偉哲的施政表現感到滿意，更有超過8成的市民對臺南有光榮感。

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計畫主持人崑山科大公共關係暨廣告系教授莊岳峰表示，台南市長黃偉哲在推動各項利民政策、友善交通措施及舉辦2024臺灣燈會及世界蘭展等重大活動，帶動新一波臺南觀光人潮及國際知名度，皆為市民滿意度持續上升的關鍵。

崑山科技大學量化研究中心針對地方政府施政績效表現進行新一波民意調查顯示，對於「市府團隊的施政滿意度」有66.8%受訪者表達滿意，而對「黃偉哲市長的施政表現」則有67.7%市民滿意，另有高達81.8%民眾對身為台南市民感到光榮。

另分析最新民調數據，在年齡層結構上，20至29歲市民近8成5對市長黃偉哲表示滿意，更有高達9成以上對臺南有光榮感。在五大施政表現上，「發展產業經濟」有73.7％表示滿意；「照護全齡福祉」有76.4％的滿意度；「推動交通運輸」則有77.7％滿意度；「2024臺灣燈會」有75.5％表示滿意；滿意度最高者為「推展觀光文化」達81.2％。

莊岳峰表示，研究中心交叉分析發現，雖然市民對於爐碴及光電議題有討論與質疑，但此次在發展產業經濟調查達7成以上滿意，可看出市民對市府推動的產經發展政策深具信心。

這次調查執行時間為2月25日至27日，對象為戶籍臺南市年滿20歲民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查之對象，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1,072份；在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負3個百分點。

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