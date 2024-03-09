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我不是學霸！台灣傑出女科學家獎出爐　孫玉珠鼓勵女性堅持到底

▲第17屆台灣傑出女科學家獎今（9）日揭曉，共有3位女科學家（左2到左4）獲獎，鼓舞女性追求科學夢。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
▲第17屆台灣傑出女科學家獎今（9）日揭曉，共有3位女科學家（左2到左4）獲獎，鼓舞女性追求科學夢。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）

記者李琦瑋／台北報導

台灣萊雅與吳健雄基金會今（9）日頒發「第17屆台灣傑出女科學家獎」，清華大學講座教授兼生科院副院長孫玉珠，找出失智症治療新曙光，獲得最高榮譽「傑出獎」；台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍、中研院南部生物技術中心副研究員劉明容獲得「新秀獎」。3位女性科學家皆鼓勵女性勇敢追求科學夢，女性的細心、耐心等特質，更適合做實驗，在科學之路可以更優秀！

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台灣萊雅與吳健雄學術基金會自2007年起，每年舉辦「台灣傑出女科學家獎」，是全台第一、也是唯一專為表揚女科學家卓越貢獻設置的獎項，素有「台灣女性諾貝爾獎」之美名，旨在表彰女科學家貢獻、樹立典範，以啟發年輕女性投入科學、勇敢逐夢，進而促使科學界兩性平等與多元共融。截至2024年，「台灣傑出女科學家獎」已表揚52位優秀台灣女性科學家；從2007年到2022年，大專院校科技類女學生占比上升了5.9%。

▲中研院副研究員劉明容、清大講座教授孫玉珠、台大分副教授朱雪萍（左至右）獲得「第17屆台灣傑出女科學家獎」。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
▲中研院副研究員劉明容、清大講座教授孫玉珠、台大副教授朱雪萍（左至右）獲得「第17屆台灣傑出女科學家獎」。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
獲得「傑出獎」的孫玉珠在清華大學作育英才20餘年，帶領研究室團隊專攻膜蛋白分子結構及生物功能。她有2個膜蛋白相關代表研究，最具代表性的是與中研院分子生物所研究員蕭傳鐙實驗室合作，領先全球解析「磷酸鹽轉運膜蛋白」分子結構，研究成果發表於國際頂尖期刊《Science Advances》。孫玉珠成功解析並找到突變位，在治療動作障礙或阿茲海默症等神經退化性病變的路上跨出了一大步。

另一個代表研究則是「焦磷酸水解酶」，為全球第一個解析出多重穿膜膜蛋白的分子結構，超越其他國際研究團隊，後續可應用於藥物設計、經濟作物的改良，以及生質能源供應等方面，不僅在台灣膜蛋白研究領域創下重要里程碑，研究成果成功登上頂尖期刊《Nature》，備受國際相關領域肯定。

▲清華大學講座教授兼生科院副院長孫玉珠今（9）日分享女性勇敢追求科學夢。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
▲清華大學講座教授兼生科院副院長孫玉珠今（9）日勉勵女性勇敢追求科學夢。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
「我從來不是學霸，我沒有讀過第一志願學校」，孫玉珠今天受訪時，第一句話就對媒體這樣說，她自鳳山高中畢業後就讀中原大學，之後再赴美國匹茲堡大學深造，並非大家印象中的學霸，她想破除大家的刻板印象，沒有讀過第一志願，一樣可以把研究做得很好。

孫玉珠說，雖然自己並非學霸，「但我一直相信，自己可以做得很好」，並認為女性在科研上，完全沒有劣勢，因為女性的細心、耐心、信心等特質，非常適合做實驗，許多成功的科學家都是女性，鼓勵女生對自己更有自信，並建議學生在求學時期邊走邊看，觀察社會的演進，重點是有興趣，投入一個領域後，就不要在意失敗，「只要堅持到底，勝利就是你的！」

朱雪萍研究RNA，揭開基因秘密，解鎖癌症治療困境，獲得新秀獎。對於大專院校科技類女學生占比，僅上升5.9%，她認為，在生物類男女比例相當，但在工科類確實女性成長緩慢，但她強調，生物科學需要處理複雜議題，除了基礎數學、化學、物理、結合許多不同的科學外，還要手巧、心細，女生其實會比男生做得更好。

劉明容結合多學科方法，應戰未來極端氣候，領先全球破解農作基因序列，找出逆境生長的關鍵，同樣獲得新秀獎。她鼓勵女同學找到初心，「我的初心就是探究事情，只要做自己有興趣的事情，就會堅持到底、就會快樂」。

另外，今天除了頒發「台灣傑出女科學家獎」外，也將孟粹珠獎學金，頒給陽明交通大學生理所博士班學生初銘家，該獎學金為支持具有優秀學業和研究表現的女性博士班研究生而設立。初銘家從大二開始，致力探討外界環境干擾對大腦早期發育的影響，利用臨床癲癇及躁鬱症的精神用藥—Valproate（丙戊酸），成功誘導出表現類自閉症行為的老鼠子代，揭示大腦突觸抑制性傳導失衡在跨子代社交缺失中之重要致病角色，該研究備受科學界肯定，成功發表於生醫領域的優質期刊—Journal of Biomedical Science。

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