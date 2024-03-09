今日必吃／不是蘇丹紅作怪！海鮮粥帶粉紅色芭比風 與仙人掌有關
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄的「加樂小廚」，裝潢是文青風小館子，主打澎湖海鮮做成的家常料理，招牌菜包含呈現粉紅色的海鮮粥，該色澤並非人工色素，而是與仙人掌有關，海鮮粥料好實在，更有香甜無比、富有Q勁的金瓜米苔目。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄文化中心商圈小店林立，這家「加樂小廚」於疫情爆發前剛開幕，沒想到疫後仍舊生存下來並無倒閉，足見其實力。原來它還有個姐妹餐廳「鹹水煙」，是北高雄頗負盛名、主打澎湖海鮮的熱炒海產店。而「加樂小廚」的定位則是將澎湖在地海鮮風味菜將以精緻化與創新，不像一般熱炒店需聚集多人才好點菜，這裡更方便一人或雙人就能輕鬆來享用，加上文青且新穎一點的裝潢，家庭客、上班族、年輕人等都是目標客群。
來到這裡必吃菜色當然就是招牌海鮮粥，這裡的粥並非南台灣常見的海鮮湯澆於白飯上那樣的作法，而是偏潮式砂鍋粥那樣以高湯來煨煮生米，因此質地如糜。餐點一上桌時，會看到裡頭的粥糜竟然呈現粉紅色，馬上連結該不會是加色素？畢竟現在蘇丹紅事件讓全台民眾人心惶惶，原來這顏色採天然原料染色，因為加入了仙人掌汁，所以色澤微紅粉嫩，配料還有小卷、蛤蜊、蝦、丸子與些許香菇等，吃起來風味鮮甜。沒想到現在海鮮粥也走粉紅色的「芭比風」。
更加美味的則是澎湖金瓜米苔目，米苔目強調純米製作，相當富有咬勁，而金瓜就是指南瓜，即是那濃滑的南瓜醬汁，讓米苔目吃起來鮮甜無比。
店裡還有些佐餐小菜，像是吃得到裡頭含有花枝顆粒的炸澎湖花枝墨魚丸，還有如日式玉子燒外型的鮮蝦海菜厚蛋煎，吃起來都海味十足。
📍店家資訊：
店名：加樂小廚
地址：高雄市苓雅區青年一路1-18號
電話：07-713-0113
營業時間:11:00~14:00 17:00~21:00
公休日：無
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