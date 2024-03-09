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李多慧黑皮褲黑絲襪性感熱舞超吸睛　樂天女孩籃籃「高調認愛」

▲李多慧昨天在IG上傳身穿黑色小可愛搭配黑皮裙和黑絲襪，短短不到一天超過150萬人觀看並留言。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧昨天在IG上傳身穿黑色小可愛搭配黑皮裙和黑絲襪，短短不到一天超過150萬人觀看並留言。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧時常在IG上分享自己熱舞的影片，昨（8）日晚上她又在IG上傳她的舞蹈影片，影片中李多慧身穿黑色小可愛搭配黑色皮裙及黑絲襪，性感的穿著及舞蹈，短短不到一天就吸引超過150萬人觀看及將近10萬人點讚，不少粉絲都在底下留言，就連同為樂天女孩的隊友籃籃也在底下用韓文寫下：「我的愛！」

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▲影片一開始，李多慧先背對鏡頭，露出20吋的小蠻腰及性感美背。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲影片一開始，李多慧先背對鏡頭，露出20吋的小蠻腰及性感美背。（圖／翻攝自李多慧IG）
只見影片中，李多慧先背對鏡頭露出性感的美背及20吋小蠻腰，接著開始大跳碧昂絲（Beyoncé）的經典神曲之一〈Crazy In Love〉，最後搭配一個下腰動作做結尾，展現精湛的舞蹈實力。短短不到20秒的影片，上傳後不到一天就吸引超過150萬人觀看，粉絲們紛紛留言：「太性感了吧！」、「完全知道粉絲要什麼！」、「一開始拍背影也太會。」

▲李多慧在影片中性感熱舞，加上結尾的下腰動作，讓粉絲們再次見識李多慧的舞蹈實力。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧在影片中性感熱舞，加上結尾的下腰動作，讓粉絲們再次見識李多慧的舞蹈實力。（圖／翻攝自李多慧IG）
同為「樂天女孩」的隊友籃籃也在底下用韓文寫下：「我的愛！」另一名隊友穎樂也寫下：「好美」，並附上愛心表情符號，可見李多慧不但在台灣具有高人氣，在團隊中也十分有人緣。

▲李多慧的性感影片，讓同為樂天女孩的隊友籃籃、穎樂紛紛在底下留言。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧的性感影片，讓同為樂天女孩的隊友籃籃、穎樂紛紛在底下留言。（圖／翻攝自李多慧IG）
事實上，李多慧新賽季的動向一直都是粉絲們十分關注的重點。據傳，不少台灣、韓國的球隊都在休賽季期間積極與李多慧接觸。距離去年樂天桃猿公布李多慧的簽約時間3月17日還有8天就滿一週年，屆時李多慧的新合約將會再一次引發粉絲們的瘋狂討論。

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