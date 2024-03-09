丟丟妹男友遭當街痛毆！2人深夜赴警局作筆錄 怒告「殺人未遂」
8日下午，「直播天后」丟丟妹（李明珊）與男友Tommy，疑似遭故意追撞發生行車糾紛，當時楊姓男子等3人，分別持球棒、辣椒水攻擊Tommy，9日凌晨，丟丟妹與男友前往警局製作筆錄，表示根本不認識對方，近期也未與人結怨，將對楊男等人提告殺人未遂、妨害自由等罪。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天下午2時許，丟丟妹與男友Tommy，開車行經台中北區太原北路、中清路口，疑似遭後車故意追撞、發生行車糾紛，而對方包括楊姓男子等3人，一下車就持球棒、辣椒水攻擊Tommy，警方獲報後趕抵，隨即壓制楊男等人，並依妨害秩序罪現行犯逮捕。
今天凌晨12點，丟丟妹與男友Tommy到警局製作筆錄，稱近期兩人並無與人結怨，生意上也未與人產生糾紛，表示根本不認識對方，將對楊嫌3人提告殺人未遂、妨害自由等罪。經警方調查，楊姓男子等3人均20多歲無業，幕後究竟有無主使者？還需進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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