iPhone 16 Pro 間諜照曝光！3大變化一次看 多顆實體按鍵能截圖
蘋果新iPhone向來就是民眾關注的焦點，今年有可能會在9月發表iPhone 16系列，還沒有發表前爆料總是不斷，近期外媒91mobiles稱取得iPhone 16 Pro CAD 渲染圖，從設計圖上可以看到新iPhone在電源鍵下方加入了「拍照快捷鍵」實體按鍵，傳聞採用電容式觸控設計，可以調整焦點或是放大拍攝，甚至改為截圖快捷鍵。
記者周淑萍/綜合報導
外媒號稱取得iPhone 16 Pro 設計圖，從圖片上可以到3大變化，最顯而易見的就是電源鍵下方多了一顆實體按鍵，傳聞會是拍照快捷鍵，採用電容式的觸控功能，可以是快門鍵也能預設為截圖，預料能支援對焦點、放大、縮小等功能。
另外，從iPhone 15 Pro系列開始將靜音撥桿改為動作按鈕，讓用戶可以自定義除了靜音之外還能指定為勿擾、相機、錄音等快捷功能，iPhone 16 Pro在渲染圖上可以發現該設計被延續，且似乎還有被放大的感覺，令人期待會有更多的功能加入。
螢幕大小有望升級，以這波傳出的爆料，有可能會從原本的6.1吋加大到6.3吋，而整體的設計上大多還是沿用上一代的設計概念，薄邊框、圓角以及鈦金屬材質，長寬高感覺都會比上一代略大一些。
之前傳聞鏡頭模組的樣貌會類似指尖陀螺，以近期的爆料來看，感覺應該不太可能，應該還是會沿用傳統的排列方式，但iPhone 16 Pro則有望配置透過四棱鏡達到5倍無損變焦鏡頭。