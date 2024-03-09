全家福袋終於不撐了！5折大出清「1招查全台庫存」：買到直接賺翻

iPhone 16 Pro 間諜照曝光！3大變化一次看　多顆實體按鍵能截圖

▲外媒91mobiles稱取得iPhone 16 Pro CAD 渲染圖，從設計圖上可以看到新iPhone在電源鍵下方加入了「拍照快捷鍵」，並採用電容式觸控設計，可以調整焦點或是放大拍攝。（圖／翻攝91mobiles）
▲外媒91mobiles稱取得iPhone 16 Pro CAD 渲染圖，從設計圖上可以看到新iPhone在電源鍵下方加入了「拍照快捷鍵」，並採用電容式觸控設計，可以調整焦點或是放大拍攝。（圖／翻攝91mobiles）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果新iPhone向來就是民眾關注的焦點，今年有可能會在9月發表iPhone 16系列，還沒有發表前爆料總是不斷，近期外媒91mobiles稱取得iPhone 16 Pro CAD 渲染圖，從設計圖上可以看到新iPhone在電源鍵下方加入了「拍照快捷鍵」實體按鍵，傳聞採用電容式觸控設計，可以調整焦點或是放大拍攝，甚至改為截圖快捷鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒號稱取得iPhone 16 Pro 設計圖，從圖片上可以到3大變化，最顯而易見的就是電源鍵下方多了一顆實體按鍵，傳聞會是拍照快捷鍵，採用電容式的觸控功能，可以是快門鍵也能預設為截圖，預料能支援對焦點、放大、縮小等功能。

另外，從iPhone 15 Pro系列開始將靜音撥桿改為動作按鈕，讓用戶可以自定義除了靜音之外還能指定為勿擾、相機、錄音等快捷功能，iPhone 16 Pro在渲染圖上可以發現該設計被延續，且似乎還有被放大的感覺，令人期待會有更多的功能加入。

▲iPhone 16 Pro 爆料指出，整體的設計上大多還是沿用上一代的設計概念，邊框、圓角以及鈦金屬材質，但機身大小會比上一代略大一些。（圖／翻攝91mobiles官網）
▲iPhone 16 Pro 爆料指出，整體的設計上大多還是沿用上一代的設計概念，邊框、圓角以及鈦金屬材質，但機身大小會比上一代略大一些。（圖／翻攝91mobiles官網）
螢幕大小有望升級，以這波傳出的爆料，有可能會從原本的6.1吋加大到6.3吋，而整體的設計上大多還是沿用上一代的設計概念，薄邊框、圓角以及鈦金屬材質，長寬高感覺都會比上一代略大一些。

之前傳聞鏡頭模組的樣貌會類似指尖陀螺，以近期的爆料來看，感覺應該不太可能，應該還是會沿用傳統的排列方式，但iPhone 16 Pro則有望配置透過四棱鏡達到5倍無損變焦鏡頭。

iPhone 16 Pro傳全系列搭載「5倍光學變焦」　螢幕還放大到6.3吋

38婦女節iPhone 15結帳現折4千元　實測比價過：這間通訊行最便宜

iOS 17.4升級實測！iPhone 15 Pro更新後耗電感明顯　5亮點一次看

蘋果3月4款新品盤點！iPhone 15新色、OLED螢幕　iPad有望登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞