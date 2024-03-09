從小愛看柯南「追問為什麼」　劉明容專研植物科學獲傑出女科學家

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劉明容大學時期就對基因表現調控機制深感興趣，專注於研究植物如何透過基因轉譯機制調節生長與發育，以及植物病毒裡的蛋白質表現。取得博士學位後，開啟新的研究領域，結合分子生物、生物資訊和機器學習方法，探索基因轉譯調控機制對植物逆境基因表現的影響及其演化，主要可應用在病害管理及控制，探討植物病毒的致病性，以及以病毒蛋白質作為目標，抑制這些蛋白質的活性，期望後續能運用在農業，降低植物病毒的致病性。
劉明容今天分享，自己從小就與大自然有著很深的緣分，父母親在雲林從事家禽飼養業，她總是跟在戶外忙進忙出，靜下心來時，最喜歡看偵探殺人漫畫或小說，舉凡《名偵探柯南》、《金田一少年之事件簿》都是她的最愛，她的父母心態也相當開放，支持她盡情做自己想做的事情，媽媽甚至帶她去租書店租漫畫。
劉明容說，就是因為從小看這些漫畫，慢慢培養出她對於探索事情的真偽，還有推論出事情原委的能力，她開始不斷問「為什麼」，想知道事件背後發生的原因、過程等，開啟她對於科學研究的態度跟熱誠，因為科學家也是發現一個現象後，要去問「為什麼」、找到機制，將來可以應用在生活中，「就是因為從小看漫畫，探究為什麼，我才走到現在。」
劉明容表示，大學時還沒有很清楚要從事植物科學，她是先摒除不要的，當有機會踏入植物科學領域時，才發現原來很多科學領域的問題都和農業相關，卻無人研究、長期被忽略，因此她在找工作時，才立志要做台灣農業相關研究。
劉明容鼓勵對科研懷抱熱忱的女學生，跟隨自己的心做決定，不以「性別的不同」而有所疑慮，凡事先傾聽自己「內心真正的聲音」，不要讓外在的因素來設限自己。