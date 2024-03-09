生涯交手14次僅3勝！戴資穎面對安洗瑩難發揮 球路相剋該如何逆轉

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現年年僅22歲的安洗瑩，年紀輕輕就收穫眾多公開賽冠軍，實力有目共睹。而安洗瑩的防守能力相當出色，不論對手多少打出多刁鑽的球，她總是能靠著絕佳的平衡感，以及下盤出色的爆發力，順利將球救回，並且在救回之後還能夠迅速地大對角回球，讓對手十分難以招架，戴資穎在場上最擅長的假動作，對於安洗瑩來說總是能夠屢屢化解，也是戴資穎目前遭遇到最大的「剋星」之一。
除了能夠應付戴資穎，安洗瑩也證明自己的速度跟得上山口茜，且還能與東京奧運金牌陳雨菲抗衡，外媒也曾對安洗瑩的打法進行分析，認為她從步法、殺球、年紀、人格特質、穩定度等等，整體的能力相當出眾，她不一定有一個特別突出的能力，像是辛度的跳殺、戴資穎的假動作或美技，但乾淨俐落的打法同時具破壞力的擊球，讓她仍是一名難以擊敗的球員。
至於小戴是否沒有機會擊敗安洗瑩，其實並非必然，在去年12月底的世界羽球巡迴賽年終賽上，戴資穎在大戰3盤之後，仍能夠大逆轉安洗瑩，成功收下比賽勝利。但戴資穎如今面對到天才少女最主要的課題，仍舊是要能夠「減少失誤」，面對安洗瑩倘若失誤一多，將非常難以勝出，所以戴資穎在她招牌的調動打法之下，搭配多樣性的進攻能力，仍有能力與之抗衡。
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