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生涯交手14次僅3勝！戴資穎面對安洗瑩難發揮 球路相剋該如何逆轉

▲「小戴」戴資穎生涯對決南韓球后安洗瑩，可謂是吃盡苦頭，對戰14場僅拿下3勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「小戴」戴資穎生涯對決南韓球后安洗瑩，可謂是吃盡苦頭，對戰14場僅拿下3勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

超級750系列法國羽球公開賽，台灣一姐戴資穎一路過關斬將，昨（8）日面對世界排名13的日本好手大堀彩，以21：17、21：10直落二收下勝利，也是對戰大堀彩的2連勝，順利闖進女單4強賽。今（9）日下午5:00戴資穎將再度遇上南韓球后安洗瑩，尋求今年第3張決賽門票，戴資穎生涯面對到安洗瑩可謂是吃盡苦頭，本場比賽也要力求突破。

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戴資穎生涯對戰南韓球后安洗瑩，目前14場交手下來僅拿下3勝，安洗瑩顯然成為戴資穎奪冠路上的最大挑戰，今年一月的馬來西亞公開賽上，當時雙方也在決賽上碰頭，激戰3局過後，戴資穎遭到安洗瑩逆襲，最終收下亞軍，而雙方如今將在法國公開賽再度對決，小戴稍早也在個人社群IG上發文，並寫下「不論多困難，都要很努力！加油」

現年年僅22歲的安洗瑩，年紀輕輕就收穫眾多公開賽冠軍，實力有目共睹。而安洗瑩的防守能力相當出色，不論對手多少打出多刁鑽的球，她總是能靠著絕佳的平衡感，以及下盤出色的爆發力，順利將球救回，並且在救回之後還能夠迅速地大對角回球，讓對手十分難以招架，戴資穎在場上最擅長的假動作，對於安洗瑩來說總是能夠屢屢化解，也是戴資穎目前遭遇到最大的「剋星」之一。

▲安洗瑩和戴資穎過去交手過14次，她取得11勝的對戰優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲安洗瑩和戴資穎過去交手過14次，她取得11勝的對戰優勢。（圖／美聯社／達志影像）

除了能夠應付戴資穎，安洗瑩也證明自己的速度跟得上山口茜，且還能與東京奧運金牌陳雨菲抗衡，外媒也曾對安洗瑩的打法進行分析，認為她從步法、殺球、年紀、人格特質、穩定度等等，整體的能力相當出眾，她不一定有一個特別突出的能力，像是辛度的跳殺、戴資穎的假動作或美技，但乾淨俐落的打法同時具破壞力的擊球，讓她仍是一名難以擊敗的球員。

至於小戴是否沒有機會擊敗安洗瑩，其實並非必然，在去年12月底的世界羽球巡迴賽年終賽上，戴資穎在大戰3盤之後，仍能夠大逆轉安洗瑩，成功收下比賽勝利。但戴資穎如今面對到天才少女最主要的課題，仍舊是要能夠「減少失誤」，面對安洗瑩倘若失誤一多，將非常難以勝出，所以戴資穎在她招牌的調動打法之下，搭配多樣性的進攻能力，仍有能力與之抗衡。

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