前北市議員黃郁芬爆偷吃！約小王赴溫泉HOTEL 丈夫提告獲賠40萬
前台北市議員黃郁芬，驚傳婚後發生不倫戀！據了解，黃郁芬於2022年3月間，與交往5年的符姓男子登記結婚，符男是林昶佐前幕僚。符男指控黃郁芬，於婚後的同年底就外遇謝姓助理，且雙方之間有許多親密對話，甚至還相約到溫泉HOTEL開房4小時，因此怒向謝男提告求償60萬，案經台北地院審理，認為謝男確實侵害其配偶權，判賠償40萬元。
記者林盈君／綜合報導
據了解，符男指控黃郁芬在婚姻及懷孕期間，擔任台北市議會第13屆市議員，謝姓男子則是她的選舉專員，雙方於2022年12月間，私下出現諸多親密對話，包括「好想抱你睡喔」等。另外，2人又於同年12月26日，前往金山區海灣溫泉HOTEL停留約4小時。事後，黃郁芬也坦承和謝男有擁抱、親吻等行為，符男表示自己承受身心痛苦，因此提告求償60萬元。
案經台北地院審理，謝男辯稱因身為其行政助理，加上與黃郁芬政治想法相近，所以逐漸產生好感，但雙方僅有擁抱和親吻，並未有進一步身體接觸，被符男發現後，2人就不再私下聯絡，也很少往來。但法官認為，謝男和黃郁芬擁抱及親吻等行為，已逾越朋友社交往來之界線，且黃郁芬和丈夫都從事政治工作，生活及工作圈高度重疊，對符男影響甚鉅，因此判謝男賠償40萬元。全案可上訴。