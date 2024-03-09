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國中研究蟑螂特性！朱雪萍長大解鎖癌症治療困境、獲傑出女科學家

▲台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍今（9）日獲頒台灣傑出女科學家獎「新秀獎」。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）
▲台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍今（9）日獲頒台灣傑出女科學家獎「新秀獎」。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.09）

記者李琦瑋／台北報導

台灣萊雅與吳健雄基金會今（9）日頒發「第17屆台灣傑出女科學家獎」，共有3位女科學家獲獎，其中台大分子與細胞生物學研究所副教授朱雪萍小時候喜歡去樹叢觀察毛毛蟲，國中參與科展甚至研究過蟑螂，長大後專研RNA，解鎖癌症治療困境，今天獲頒「新秀獎」。

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台灣萊雅與吳健雄學術基金會自2007年起，每年舉辦「台灣傑出女科學家獎」，表揚女科學家卓越貢獻，素有「台灣女性諾貝爾獎」之美，今天頒發第17屆台灣傑出女科學家獎，共有3位女科學家獲獎，其中朱雪萍獲得為勉勵深具科學發展潛力之年輕女科學家設立的「新秀獎」。

在台灣大學分子與細胞生物學研究所擔任副教授的朱雪萍，研究著重在分子生物學領域，主要研究非編碼核糖核酸（non-coding RNAs）與基因體的互動和與蛋白體的交互作用，與人類老化、特殊癌症、遺傳性疾病相關的研究。

「染色體的末端為端粒，端粒的長度跟老化與癌症有著密切的關係」，朱雪萍發現，由端粒轉錄出的TERRA RNA，可以調控端粒酶的活性與完整性，與許多調控染色體結構的蛋白質作用（如ATRX），會影響其在基因體與端粒的分佈，及影響早期胚胎發育的基因表現與染色體的穩定。

朱雪萍的研究發現，TERRA RNA可以調控非典型端粒延長模式，降低此類癌細胞生長與染色體末端的延長，不僅為學術界帶來重要突破，也為癌症患者帶來治療新契機；有罹患罕見疾病的孩子母親，因為看到了朱雪萍的研究，懷抱希望，更有信心陪伴孩子勇敢對抗疾病。

朱雪萍今天分享，自己從小就對生命科學很感興趣，對自然界充滿好奇心，小時候很喜歡去樹叢觀察毛毛蟲，國中參與科展，還研究過蟑螂特性，之所以會做這麼奇怪的題目，要感謝父母從不干涉她，都十分支持她去做任何嘗試，讓她自由的探索世界，也造就她正向積極、愈挫愈勇的樂觀精神，不服輸的她，遇到挫折也不害怕，繼續堅持努力研究。

朱雪萍說，自己的好奇心重，對於想知道的事情，會主動去看、去找尋，雖然實驗常常會經歷失敗，但只要成功、有結果，就是支持她繼續做實驗的最大動力。

朱雪萍也分享，自己曾在博班快畢業時，投了超過20間的實驗室都沒獲得回應，但最後只面試1間就錄取，讓她體會到，「人生就是要一直試」，並鼓勵對科學研究有熱情的女孩，不要妄自菲薄、別懷疑自己的夢想，「不是妳不夠好，而是他人尚未發現妳的好」，要相信自己一定做得到！

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