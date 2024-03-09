國中研究蟑螂特性！朱雪萍長大解鎖癌症治療困境、獲傑出女科學家

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在台灣大學分子與細胞生物學研究所擔任副教授的朱雪萍，研究著重在分子生物學領域，主要研究非編碼核糖核酸（non-coding RNAs）與基因體的互動和與蛋白體的交互作用，與人類老化、特殊癌症、遺傳性疾病相關的研究。
「染色體的末端為端粒，端粒的長度跟老化與癌症有著密切的關係」，朱雪萍發現，由端粒轉錄出的TERRA RNA，可以調控端粒酶的活性與完整性，與許多調控染色體結構的蛋白質作用（如ATRX），會影響其在基因體與端粒的分佈，及影響早期胚胎發育的基因表現與染色體的穩定。
朱雪萍的研究發現，TERRA RNA可以調控非典型端粒延長模式，降低此類癌細胞生長與染色體末端的延長，不僅為學術界帶來重要突破，也為癌症患者帶來治療新契機；有罹患罕見疾病的孩子母親，因為看到了朱雪萍的研究，懷抱希望，更有信心陪伴孩子勇敢對抗疾病。
朱雪萍今天分享，自己從小就對生命科學很感興趣，對自然界充滿好奇心，小時候很喜歡去樹叢觀察毛毛蟲，國中參與科展，還研究過蟑螂特性，之所以會做這麼奇怪的題目，要感謝父母從不干涉她，都十分支持她去做任何嘗試，讓她自由的探索世界，也造就她正向積極、愈挫愈勇的樂觀精神，不服輸的她，遇到挫折也不害怕，繼續堅持努力研究。
朱雪萍說，自己的好奇心重，對於想知道的事情，會主動去看、去找尋，雖然實驗常常會經歷失敗，但只要成功、有結果，就是支持她繼續做實驗的最大動力。
朱雪萍也分享，自己曾在博班快畢業時，投了超過20間的實驗室都沒獲得回應，但最後只面試1間就錄取，讓她體會到，「人生就是要一直試」，並鼓勵對科學研究有熱情的女孩，不要妄自菲薄、別懷疑自己的夢想，「不是妳不夠好，而是他人尚未發現妳的好」，要相信自己一定做得到！