違規擺攤遭檢舉！攤商怒控警「流氓」PO網討拍 慘被網一面倒打臉
8日晚間9時許，台北市捷運中山站4號出口附近，轄區警方接獲民眾檢舉，指有許多攤商違規擺攤，員警獲報隨即前往勸導，不料在取締過程中，1名販售襪子的攤商，不但拒絕配合，且經多次勸導無效，員警因此準備進行取締並開單告發，警方將攤商紙箱沒收，將襪子倒在地上，這時該名攤商以手機拍下過程，事後PO網討拍、控訴警方根本是「流氓」，不過大多數網友都不買單，除了痛斥攤商違規在先，也支持警方依法執行公務。
記者林盈君／綜合報導
據了解，這名蘇姓男子於捷運中山站4號出口附近違規擺攤，時間長達近1年，幾乎天天被民眾檢舉，昨天晚間，警方接獲民眾3次檢舉，前2次僅到場勸導蘇男收攤離去，但蘇男卻拒絕配合，第3次警方準備依法開單及查扣紙箱，蘇男用手機將警方執法過程拍下，質疑警方處置作為，事後將該影片PO網，痛斥警方執法過當、根本是「流氓」，並揚言要對警方提告。
不過蘇男的討拍影片，卻不被大多數網友買單，網友紛紛痛斥蘇男違規在先，且警方前2次僅到場勸導，但蘇男卻拒絕配合，這才導致警方不得已開單告發。網友紛紛表示「不要把違法合理化」、「違法擺攤沒有什麼好靠北的」。對此，轄區大同警分局表示，警方執法符合程序，惟仍將持續精進改善執行方式，以維道路交通秩序。