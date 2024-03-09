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《機智醫生》柳演錫走去大巨蛋500人追著跑　民眾鞋被撞飛超可怕

▲南韓演員柳演錫（左）來台出席時尚活動，吸引500多人追星，人氣非凡。（圖／記者吳翊緁、陳雅蘭攝）
▲南韓演員柳演錫（左）來台出席時尚活動，吸引500多人追星，人氣非凡。（圖／記者吳翊緁、陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星柳演錫因主演《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《機智的醫生生活》系列劇廣為台灣觀眾熟知，他今（9）日受邀訪台出席《2024 GQ Suit Walk 臺北國際紳仕月》活動，一現身引起陣陣尖叫，在準備遊行路過松菸至大巨蛋的路上，超過500人簇擁追逐，場面擁擠使人差點跌倒，路人紛紛表示：「太可怕了吧！」、「啊鞋被撞走了啦！」

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▲柳演錫出席GQ活動。（圖／記者吳翊緁攝）
▲柳演錫表示吃了小籠包、奶茶，直呼美味。（圖／記者吳翊緁攝）
柳演錫一現身活動，以中文問候全場：「大家好，我是柳演錫，很高興來到這裡，謝謝。」並表示昨晚抵台後，吃了小籠包、喝了黑糖奶茶，直呼非常美味。

他因為擔任GQ國際大使，透露自家衣櫃有20套西裝，「我穿西裝的時候比較有自信，心情也會更穩定，尤其是扣上釦子的那瞬間。」柳演錫這次並非首度訪台，他五年前曾來過，而這趟是首度出席公開場合，柳演錫表示：「時隔5年才來台灣，其實我一直想再來，這次能以這活動來到這裡，真的很開心，看到粉絲也好開心。」

▲柳演錫出席GQ活動。（圖／記者吳翊緁攝）
▲柳演錫相隔5年來台，這趟是首度於台灣媒體前公開亮相。（圖／記者吳翊緁攝）
台上活動結束後，柳演錫跟著主辦遊行松菸大道，路上吸引超過500位粉絲、媒體及民眾跟隨，場面混亂擁擠，許多記者差點被推倒，險發生踩踏狀況，被擠走的路人紛紛表示：「是誰？太可怕了吧！」、「哎唷我的鞋子被撞走了啦！」路況險象環生，足見柳演錫的高人氣。

柳演錫從小抱有演員夢，高中為了實現夢想跟哥哥從晉州搬到首爾生活，參加了《原犯罪》試鏡，成功拿下片中劉智泰的少年角色；直到2012年參演宋仲基主演電影《狼少年：不朽的愛：不朽的愛》裡的反派角色成功闖出一片天；之後接連端出《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《陽光先生》、《機智的醫生生活》系列劇等作品，數次獲得「百想藝術大賞」、「青龍電影獎」等頒獎典禮提名，現已是南韓一線演員；2023年他突破尺度，以無害臉龐在《運氣好的日子》中飾演變態連環殺人魔，成功引起話題。

▲柳演錫出席GQ活動。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼柳演錫跟著品牌遊行，超過500人追隨。（圖／記者吳翊緁、陳雅蘭攝）
▲柳演錫出席GQ活動。（圖／記者吳翊緁攝）
 
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