百萬兩性作家小彤「腫瘤確定惡性」 本人超樂觀：姐是命運的賭后
有「愛情天后」封號、百萬暢銷兩性作家小彤（本名楊美惠），過去和張曼娟、張小嫻、吳淡如受封「藝文界四大天后」，經常現身談話節目，日前她發現臉色變得蠟黃、眼白呈現黃澄色緊急就醫檢查，發現胰臟頭有2.3公分腫瘤，如今切片報告出爐為惡性，但樂觀的小彤老師說：「我總能打出同花順，姐是命運的賭后。」
記者楊穎軒／綜合報導
據《三立新聞網》報導，對於檢驗結果為壞消息，小彤不改樂天的性格，堅強地說：「命運從來都是給我一手爛牌，但是，最後我總能打出同花順，姐是命運的賭后。」公關透露她目前正在治療、休養，希望外界不要去打擾，也感謝大家的關心。
小彤1月底先是鼻竇炎拖了月餘還沒好，也感覺整個人越來越疲累，上班還會打瞌睡，上個月底被自家醫美診所員工發現臉色、眼色不對勁，逼她去急診，進行超音波和電腦斷層檢查後被判定為黃疸，住院期間為放置膽管支架，禁食15至20小時，連水都不能喝，後續發現胰臟頭處有2.3公分腫瘤，而今確診是惡性。
向來個性堅毅的小彤，月初於粉專分享一張在病床上的照片，透露因為黃疸持續接受各種檢查，幽默寫下：「員工們要我趁機好好休息，只好當渡假了！我在台大大飯店（指台大醫院）渡假中！」還把自己的臉後製遮住，註記：「黃疸蠟黃面容無法見客，自動馬賽克，免得嚇人。」親友和粉絲都留言祝她早日康復。
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