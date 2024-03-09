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全台第一「破1000萬訂閱」！YTR奇軒奪鑽石獎牌　9部短片破億觀看

▲新台灣YouTuber第一人「奇軒Tricking」今日頻道訂閱數正式突破千萬。（圖／IG@73_tricking）
▲新台灣YouTuber第一人「奇軒Tricking」今日頻道訂閱數正式突破千萬。（圖／IG@73_tricking）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣YouTuber「奇軒Tricking」今（9）日頻道訂閱數正式突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，奇軒除了是YouTuber，同時也是IWT翻轉世界總教練，他靠著短影音崛起，在短短10個月內就累積771萬訂閱粉絲，甚至有9部短影片觀看次數破億，成績相當驚人。 

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▲奇軒訂閱數破千萬（圖／翻攝自奇軒YT）
▲奇軒Tricking今日頻道訂閱數正式突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者。（圖／翻攝自奇軒YouTube）
🟡奇軒Tricking在紅啥 
YouTuber「小林Lin's life」曾分析過，奇軒創立頻道後，僅花費10個月就達到768萬訂閱，去年初還收到YouTube官方的百萬金牌，代表他已經通過官方審核，並非花錢購買訂閱。 

小林指出，奇軒透過拍攝短影音崛起，光是一個月就能有9億6000萬的觀看次數，粗估月收入243萬元新台幣，且該頻道未曾接過業配。而奇軒本人也曾回應過「買訂閱數」的質疑，他直言「花錢買訂閱數超級沒意義」，自己出身在非常不有錢的家庭，本身從事的工作也沒辦法賺到太多錢，在這麼窮的狀況下，買訂閱數是完全不會想去考慮的。 

在這個短影音竄起的時代，或許創造優質又的內容才是吸睛的關鍵，再加上奇軒的影片內容都是老少閒宜的Tricking表演，且幾乎沒有人聲，全片僅搭上背景音樂，資訊欄又是以英文介紹，讓他沒了語言差異的阻礙成功吸引國際網友的目光。難怪奇軒能成為全台灣最多人訂閱的YouTube頻道，甚至訂閱數遠超大家熟知610萬訂閱的「老高與小茉」，坐上台灣史上第一個千萬YouTuber的寶座。 

▲奇軒的頻道其實是以「短影音」為主，觀看數非常驚人，動輒都是破千萬的影片。（圖/奇軒YouTube）
▲奇軒的頻道其實是以「短影音」為主，觀看數非常驚人，動輒都是破千萬的影片。（圖／翻攝自奇軒YouTube）
🟡Tricking（極限特技）是什麼 
Tricking是一種融合了踢腿、體操的翻轉和彎曲身體、霹靂舞的許多舞蹈動作和舞蹈風格的體操，屬於休閒體育中極限運動的一類。它旨在展示不同「tricks」的藝術性。參與這種體操運動的人被稱為「trickers」。 

▲奇軒參加WAKO極限武術世界錦標賽，如願在「音樂拳」項目奪牌，成為世界第三名。（圖／IG@73_tricking）
▲奇軒去年曾參加WAKO極限武術世界錦標賽，如願在「音樂拳」項目奪牌，成為世界第三名。（圖／IG@73_tricking）
🟡訂閱數破千萬後下一步 
根據中央社報導，奇軒在訂閱數突破千萬之後，表示已經在籌備拍攝屬於台灣的動作影片，希望能讓Tricking與動作片結合，使國際看見台灣動作團隊，他期許未來能將團隊帶到好萊塢發展，透過自己的力量讓世界看到台灣。 

▲YouTuber「奇軒Tricking」（右），只花短短10個月左右，就累積771萬訂閱粉絲，成為台灣YouTuber新第一人。（圖／取自YouTube奇軒Tricking）
▲奇軒只花短短10個月左右，就累積771萬訂閱粉絲，成為台灣YouTuber新第一人。（圖／取自YouTube奇軒Tricking）

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