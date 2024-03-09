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快訊／小松菜奈當媽了！菅田將暉開心升格爸爸「孩子平安出生」

▲菅田將暉與小松菜奈（右）結婚3年多，開心宣布當爸媽。（圖／翻攝ito_moviejp Twitter
▲菅田將暉與小松菜奈（右）結婚3年多，開心宣布當爸媽。（圖／翻攝ito_moviejp Twitter

記者陳雅蘭／綜合報導

日本影帝菅田將暉跟小松菜奈2021年閃婚，2人生活低調，今（9）日突然宣布升格父母，「我們的第一個孩子出生了！」令網友震驚表示：「什麼時候懷孕的？」

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▲小松菜奈帶著結婚一年多的老公菅田將暉現身時裝周。（圖／翻攝自微博）
▲小松菜奈（右）2023年帶著老公菅田將暉現身時裝週。（圖／翻攝微博）
小松菜奈2019年與菅田將暉熱戀，交往2年多後在2021年11月15日宣布結婚，2022年4月於北海道函館祕密舉行婚禮，該場地正是2人拍攝《線：愛在相逢時》的地點，意義非凡。

夫妻倆婚後十分低調，但偽裝逛街仍常被路人目擊拍到；直到去年（2023）才一同公開現身巴黎香奈兒時裝秀，2人順勢成為全場鎂光燈焦點。

婚後近3年，菅田將暉跟小松菜奈今一起透過公司公開當爸媽喜訊，「很高興跟大家分享我們迎來了新生命。謝謝能在眾多的支持下度過平靜日子。如果能繼續溫暖的守護我們一家三口的生活，我們會非常感激」。

小松菜奈、菅田將暉2015年開始合作，包含《失序男孩》和《溺水小刀》，2019年拍完《線：愛在相逢時》後，2人友情昇華，菅田將暉不時對女生釋出好感，小松菜奈也很尊敬對方，於2019年秋天正式交往。

▲小松菜奈跟菅田將暉合作3次，日久生情交往結婚。（圖／翻攝yahoo jp）
▲小松菜奈跟菅田將暉合作3過次，日久生情交往結婚。（圖／翻攝yahoo jp）
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