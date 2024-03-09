快訊／小松菜奈當媽了！菅田將暉開心升格爸爸「孩子平安出生」
日本影帝菅田將暉跟小松菜奈2021年閃婚，2人生活低調，今（9）日突然宣布升格父母，「我們的第一個孩子出生了！」令網友震驚表示：「什麼時候懷孕的？」
記者陳雅蘭／綜合報導
小松菜奈2019年與菅田將暉熱戀，交往2年多後在2021年11月15日宣布結婚，2022年4月於北海道函館祕密舉行婚禮，該場地正是2人拍攝《線：愛在相逢時》的地點，意義非凡。
夫妻倆婚後十分低調，但偽裝逛街仍常被路人目擊拍到；直到去年（2023）才一同公開現身巴黎香奈兒時裝秀，2人順勢成為全場鎂光燈焦點。
婚後近3年，菅田將暉跟小松菜奈今一起透過公司公開當爸媽喜訊，「很高興跟大家分享我們迎來了新生命。謝謝能在眾多的支持下度過平靜日子。如果能繼續溫暖的守護我們一家三口的生活，我們會非常感激」。
小松菜奈、菅田將暉2015年開始合作，包含《失序男孩》和《溺水小刀》，2019年拍完《線：愛在相逢時》後，2人友情昇華，菅田將暉不時對女生釋出好感，小松菜奈也很尊敬對方，於2019年秋天正式交往。
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