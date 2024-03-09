雲林艦交船、台北艦命名下水　蔡英文：創工作機會、提升海巡量能

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蔡英文說，為了推動「國艦國造」，海委會從2018年開始執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計到2027年的10年之間，打造141艘、總噸位超過3萬3千噸的新式海巡艦艇。目前各建案都由國內造船公司承攬，並且依照計畫執行當中，從小型的巡護艇到千噸級的巡防艦，還有高緯度巡護船，這些都是「國艦國造」的成果。
蔡英文提到，海巡艦艇國艦國造可以帶動國內造船產業鏈的發展，也為產業帶來榮景，從船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗，還有維保廠商等訂單，預估可以達到1千億元以上的產值，更創造超過8千個工作機會。
蔡英文指出，每項政策要能夠有效推動，都需要強大的團隊，過去，台船公司面對全球經濟和產業的變動，努力維繫著臺灣造船產業的命脈，也因為台船累積了堅強的實力，當政府決定投入「國艦國造」，台船公司才能承擔重任，展現台灣自主造艦的能量。
蔡英文說，感謝台船公司的努力和付出，今天由台船承造的嘉義級巡防艦第三艘「雲林艦」交船，交艦後將配置在「南部地區機動海巡隊」。
蔡英文提到，第四艘巡防艦也在今天下水，她將其命名為「台北艦」，這是因為剛除役的舊台北艦，當年也是海洋總局第1艘國艦國造的船，希望沿用舊台北艦的精神，讓「台北艦」繼續守護中部海域，也象徵海巡精神的傳承。
蔡英文說，這兩艘巡防艦都配置了手術室及負壓隔離病房，大幅提升海上醫療救難任務的能量，也代表著台灣將能在國際人道緊急救援中，提供更多的援助，未來，有「雲林艦」和「台北艦」的加入，海巡的量能將持續提升。
蔡英文說，要感謝海委會主委管碧玲、海委會及海巡署團隊的投入，也要謝謝所有在第一線辛苦的海巡同仁堅守崗位，保衛海疆，「我們將持續乘載著國人的期待，凝聚所有的力量，乘風破浪，前進世界，打造一個更安全、繁榮的國家」。