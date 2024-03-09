「前元祖少奶奶」安晨妤曝13年婚姻血淚史！控被要求不准用洗髮精
藝人大S遭前婆婆故意嘲諷引起熱議，同樣離婚後和前夫家糾紛不斷，「前元祖少奶奶」安晨妤也深有同感，她無奈自爆還有婚姻關係時，遭當時的婆婆，也就是元祖食品創辦人張秀琬規定洗頭不能用洗髮精，甚至離婚了，張秀琬近期還無故闖入她的住處，讓她又生氣又無奈。
記者吳雨婕／綜合報導
安晨妤透露前一段婚姻，她嫁進去之後不僅做牛做馬，對於前婆婆張秀琬的命令更是要說一不能說二，她透露：「前婆婆曾要求她洗頭不准用洗髮精，在那段時間，她只好在外面偷偷洗。」日前安晨妤在家中，前婆婆突然現身，沒有經過允許強行闖入，拿著手機四處拍攝，安晨妤見狀非常火大，強硬要求前婆婆離開，雙方爆發激烈衝突，為此安晨妤還報警，警方到場勸說後，前婆婆才滿臉不悅地離去。
安晨妤心有戚戚焉地說：「不要以為離婚就是結束一切，前任的家庭有可能糾纏一輩子，他們就是只允許人家嫁進去，不准人家離開。」現在正在與前夫打官司的她，也就此呼籲前夫出來面對，「不要說一套做一套。」
事實上，安晨妤近期可以說是衰事纏身，雖然已經離婚，但相關細節依舊沒有結論，之前還被爆介入已婚醫生家庭，被扣上「小三」的罵名，雙方一來一往的攻防戰至今依舊開打。
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