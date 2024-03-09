亞洲首富娶媳！夫人戴「超大祖母綠項鍊」 傳一條就值台幣快20億
亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最小的兒子阿南特（Anant Ambani）近期將與交往多年的麥昌特（Radhika Merchant）完婚，舉辦為期3天的婚前派對，美國流行天后蕾哈娜（Rihanna）、前微軟執行長比爾蓋茲（Bill Gates），以及眾多富豪、王室成員都有出席，估計砸了1.2億英鎊（約等同於新台幣48億元）。有外媒揭露，安巴尼的妻子妮塔（Nita Ambani）當時配戴的巨大祖母綠項鍊，要價可能就高達50億印度盧比，折合新台幣將近20億。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《GQ India》等外媒報導，妮塔以其精緻的珠寶品味而聞名，婚前派對期間，她佩戴一條鑲鑽的祖母綠項鍊，吊墜上有2顆碩大的綠色寶石，看上去非常顯眼，再加上耳環、手鐲戒指等其他飾品，全身行頭加起來相當驚人，光項鍊要價可能就新台幣將近20億。
除此以外，妮塔右手一枚叫「天堂之鏡」（ Mirror of Paradise）的戒指，就值5.3億盧比，折合新台幣約2億。
報導引用加士得拍賣行（Christie's）的資訊顯示，總重達52.58克拉的「天堂之鏡」，於2019年6月以650萬美元的價格售出，但對於妮塔來說，這點價格似乎不算什麼，去年4月她出席文化中心開幕典禮時，也佩戴了同款戒指。
除了妮塔夫人，報導也提到兒子阿南特配戴的奢華腕錶同樣貴的驚人，是限量的理查德米勒RM 56-02藍寶石陀飛輪腕錶（ Richard Mille RM 56-02），售價約為220萬美元，將近新台幣7千萬，但相較於母親的祖母綠項鍊，還是遜色不少。