九孔翻身200億票房巨星 送幕後推手郭子乾「純金一條龍」壽禮
郭子乾、曾莞婷在新戲《省省吧！我家富貴發》演一對為了圓夢買房子努力省錢的夫妻，今（9）日一起出席記者會，即將過60歲大壽的郭子乾，日前與邰智源、九孔、製作人王偉忠等人慶生，九孔送上「純金一條龍」賀壽，原來郭子乾當年鼓勵九孔去中國大陸拍片，意外開啟九孔躋身喜劇片演員的行列，一路拍了5億票房的《瘋狂的賽車》、200億票房的《西虹市首富》，九孔感念郭子乾指引，心裡一直把他當作哥哥。
記者羅凌筠／台北報導
《全民大悶鍋》節目做了10年，班底培養出革命情感，郭子乾說九孔在壽宴那天，送上純金打造的金龍，題字「亦兄亦師」，郭子乾回憶兩人交情：「我剛出道住在他爸爸的眷村房子，那時候他退伍，不會開飛機被空軍開除，入行進《連環泡》，我很照顧他。」
後來兩人又在《全民大悶鍋》合作，九孔在這期間收到黃渤的賣座電影《瘋狂的賽車》邀約，本來九孔很為難到底要不要去拍，郭子乾語重心長勸他：「我說你六、日去拍，一到五回來錄影，如果電影紅了，你就紅了，他那部片沒賺到錢，都用在機票，可是就紅了。」現在九孔事業在大陸發展，「他算是找不到人，只有我生日他才出現。」
雖然年近60歲，但郭子乾身材管理毫不馬虎，立體的腹肌讓曾莞婷嚇到，他說：「我早期做健康檢查，尿酸、三酸甘油酯偏高，醫生叫我降血脂，不然會血栓、中風，我不想吃藥，就去慢跑，應該有18年了，我的滾輪是站著做，1輪40下，我可以做4輪，怎麼可能沒腹肌。」
郭子乾16年前買下中山區房子，買下一層2戶打通，銷售小姐當時極力說服他整層4戶一起買，郭子乾嚇傻：「那時候就怕，我怎麼可能付得起4間頭期款？」想想還是打消念頭，沒想到過2年房價翻倍，郭子乾有點遺憾說：「如果聽銷售小姐的話，等於我這2間不用錢。」
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