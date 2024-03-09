影／林襄練出六塊腹肌！轉戰小龍女首曝心聲　「已過了拉扯階段」

拳擊解析／中華誕生超級新星！菜鳥郭怡萱如何抵擋迦納鐵拳？

▲ 郭怡萱奧運資格賽2連勝叩關16強。（圖/拳擊協會提供）
▲ 郭怡萱奧運資格賽2連勝叩關16強。（圖/拳擊協會提供）

NOWnews綜合報導

中華隊小將郭怡萱於巴黎奧運拳擊世界區資格賽再挺進一輪，於義大利當地時間8日，在女子50公斤級賽事，以5：0擊敗迦納選手Janet Acquah，晉級16強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
清華大學大一菜鳥的郭怡萱，是此次參加奧運第一次世界區資格賽5名選手中，年紀最輕的選手，此次義大利行，還是她首次成人級國際賽。

郭怡萱面對Acquah，出拳依舊維持較高命中率，Acquah揮空率高，郭怡萱不給她太多換拳機會，迎擊得手後就退開到安全距離，三回合得分都佔優勢。

指導教練柯文明表示：「這個對手我們查不到她的資料，好像有參加非洲區選拔，被打到讀秒，因為查不到，所以預估可能和上一場對手打法相似，因為都來自非洲。」

結果情況和首戰肯亞選手一樣，都採取類似策略，柯文明說，郭怡萱戰術運用與上一場一樣，「打法一樣，她又打得比較順，就什麼拳都打得到。」

16強郭怡萱將迎來真正考驗，要出戰德國選手Maxi-Carina Klotzer，柯文明指出，這個對手較有經驗，但身高同樣不高，原本以為此量級每個選手都會比郭怡萱高，但遇到的都差不多高。

「這個德國選手同樣也不高，只是較有經驗，不過怡萱這次表現超乎預期地穩定，加上她很內斂喜怒不形於色，其實還是有機會。」柯文明認為，郭怡萱首次打成人級國際賽，表現已出乎預料。

郭怡萱預計在10日下午場出賽，而9日則有「四金釵」的陳念琴、黃筱雯輪番上陣，66公斤級的陳念琴下午場出賽，對手是摩洛哥的Saida Lahmidi，黃筱雯是54公斤級晚場賽事，對手是南韓的林愛吉。

拳擊／苦等8天才揮拳　陳念琴奧運資格賽首戰5：0打趴斯洛伐克

拳擊／黃筱雯距離巴黎奧運門票差2戰！資格賽首戰5:0輕取智利對手

拳擊／驚人！黃筱雯拚奧運「行動桑拿」秘密曝光　賽後須做一件事

拳擊／林郁婷陪練員全力追擊拚到抽筋　李承威力挽狂瀾未果遭淘汰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞