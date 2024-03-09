羽球／「神經刀」李哲輝球技突破！與楊博軒雙砲齊發 爭奧運資格
台灣組合「李楊配」李哲輝／楊博軒昨在超級750系列法國羽球公開賽，以22：20、21：19擊敗曾高居世界第一的印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），打進4強，證明兩人的好狀態不是只在「300賽」曇花一現。而作為台灣過去有名的後場重砲，打法偏「神經刀」的李哲輝近期面臨球技上的突破，他也努力提升，讓人看到他更多的可能性。如今巴黎奧運日期不斷接近，李哲輝和搭檔楊博軒也需要為爭取奧運資格而努力。
記者黃建霖/綜合報導
李哲輝／楊博軒這一組台灣組合，在近期的狀態不錯，上周才在在超級300系列德國羽球公開賽帶回捷報，在男雙決賽以局數逆轉2:1擊敗中國大陸組合任翔宇／何濟霆，勇奪兩人本季首冠。
李哲輝過去的搭檔是奧運冠軍李洋，兩人當時組成的「雙李配」，並與王齊麟、陳宏麟組成的「雙麟配」共同被認為是台灣當時最好的兩組男雙。不過之後陳宏麟退役，李洋決定和老朋友王齊麟組隊，之後「麟洋」一舉在東京奧運上奪金，證明當時拆隊的這個艱難決定是正確的。
李哲輝身體素質優異、進攻能力強，殺球夠重，是打後場的好手，但有意思的是，他和楊博軒搭檔後反而開始有不少機會輪轉到前場，也被迫得強化自己過去不足的網前動作。
與台灣男雙組合常常是一個前場配一個後場重砲不同，「李楊配」速度奇快、殺球也重，兩人打法上其實有些類似，狀態好時、節奏一拉上來，可以爆冷世界排名前幾的高手；但穩定性是他們目前需要加強的部分。
有趣的是，李哲輝個性在面對鏡頭時話比較少，「雙李配」時期都是由李洋當「發言人」。不過之後與話更少的楊博軒搭檔，他開始重新學習過去不擅長的表達，也曾對媒體笑說：「總有一個人要突破吧」。
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