「B.B十三香辣油」染蘇丹紅辣椒粉！全聯下架1.6萬瓶 業者回應了
蘇丹紅辣椒粉風暴席捲全台！台北市衛生局追查津棧及佳廣兩業者被檢出含蘇丹紅的辣椒粉流向，查出由慈光食品用其來製作「B.B十三香辣油（有效日期：2026/1/1、2026/1/21、2026/1/28）」，1萬7112瓶已全數賣到全聯。目前全聯不分批次已下架1萬6060瓶。而製造商慈光食品也發聲明回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
台北市衛生局今表示，全聯不分批次已下架總計1萬6060瓶，將持續監測市售調味料產品，有疑慮產品已命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業，提醒民眾若有買到問題產品，請立即停止食用，並攜帶商品及發票到全聯門市退貨。
對此，「B.B十三香辣油」製造商慈光食品，擔心明星商品「B.B.美美辣醬」被拖累，日前透過臉書「B.B. 麻辣專家 X 麻辣1參」粉專發出聲明，強調該公司生產的「B.B.美美辣醬」採用新鮮辣椒製成，非使用辣椒粉，強調「絕無加入蘇丹紅1號、2號、3號、4號等工業染料」，也不在衛生局下產的產品名單。
慈光食品表示，針對其向佳廣購買原料辣椒粉製成十三香辣油產品，因原料含有蘇丹紅疑慮，公司配合立即下架回收，也將十三香辣油再一次送驗確認。
台北市衛生局也提醒，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。