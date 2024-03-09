「我早上喝咖啡沒吃到蘇丹紅！」蔣萬安大酸政院食安辦
蘇丹紅辣椒粉風暴延燒，連胡椒粉、咖哩粉等多樣食品也接連爆出含有蘇丹紅，行政院食安辦主任許輔昨日在記者會上表示，國際將蘇丹紅與咖啡、茶等都列為「第三類致癌物」，致癌風險未定，呼籲民眾不必恐慌，此話一出引起各界撻伐。台北市長蔣萬安今（9）日表示，「我早上有喝咖啡，但沒有吃到蘇丹紅」，呼籲中央政府應該即刻解決問題，現在談這些民眾都無法接受。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午前往市立動物園出席「2024植樹節-公私協力固碳造林新森活」活動，會前受訪媒體詢問蘇丹紅引發的食安風暴，蔣萬安表示，市府從辣椒粉、咖哩粉停用，現在擴大到校園端、營養午餐停用，長照機構、醫療機構、政府機構也都停用，已經啟動專案稽查，絕對是嚴格檢視、為市民朋友把關，
對於許輔說，國際將蘇丹紅、咖啡、茶等都列為第3類致癌物，致癌風險未定，不過，這項說法引發輿論炸鍋，他晚間致歉表示，絕無要禁用咖啡、茶葉，蘇丹紅也不能用於食物。蔣萬安表示，對這項說法不認同，認為必須非常嚴肅看待，既然問題發生就要面對問題、即刻做改善，避免未來事情再次發生，希望中央即刻對外說明清楚，接下來要如何已爆發的食安問題做處理，地方政府絕對是以最嚴格態度處理。
媒體詢問今天早上你有喝咖啡或是茶嗎？蔣萬安表示，他有喝咖啡。媒體詢問怎麼看食安辦的主任說，現在蘇丹紅的色素，跟咖啡還有茶是同類的，呼籲大家不要恐慌，認同這樣說法嗎？蔣萬安回應，當然不認同，對於食安的議題是必須要非常嚴肅看待，而且既然問題發生，就要趕快面對問題，來解決問題，把問題找出來，即刻做改善，以及避免未來的事情再次發生，他呼籲中央即刻的對外說明清楚，地方政府絕對都是以最嚴格的態度來為市民朋友把關。