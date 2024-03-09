《七龍珠》聲優是87歲老奶奶！她痛悼鳥山明：會陪悟空到生命盡頭

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野澤雅子說，每次見到鳥山老師，對方總會告訴她：「悟空就拜託妳了！」她說：「我一直在想，我會一直陪在悟空身邊，直到世界的盡頭。」最後向鳥山明喊話：「老師，請您在天上守護我們，願您平安離去！」
鳥山明2013年宣傳《七龍珠》電影時，與野澤雅子一起接受節目訪問，被問野澤雅子的聲音表現，鳥山明直言：「我在畫悟空時，腦中浮現的就是野澤小姐的聲音，對我來說這是很自然的現象！」被問自己和野澤雅子的相似之處，他說：「我們只做自己有興趣的事。」
野澤雅子還盛讚：「鳥山先生是這個世界的神！」指對方活脫脫就是悟空本人的化身，鳥山明一聽趕緊說：「我一點也不出色！」粉絲也有同樣的感覺，認為悟空的聲音只能由野澤雅子來配音，而高齡又是女性的野澤雅子，多年來維持悟空熱血少年的聲音形象，本身被視為聲優界傳奇人物。
鳥山明（Akira Toriyama）小檔案
職業：日本漫畫家
出生地：愛知縣名古屋市
出生：1955年4月5日
逝世：2024年3月1日
死因：急性硬膜下血腫
配偶： 南那智
代表作：《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，並為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》等遊戲擔任角色設定。
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