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《七龍珠》聲優是87歲老奶奶！她痛悼鳥山明：會陪悟空到生命盡頭

▲《七龍珠》悟空配音員是87歲老奶奶，野澤雅子痛悼鳥山明。（圖／aoni.co.jp、微博）
▲《七龍珠》悟空配音員是87歲老奶奶，野澤雅子痛悼鳥山明。（圖／aoni.co.jp、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》日本漫畫大師鳥山明1日不敵急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲，消息震驚全球，替《七龍珠》主角「孫悟空」配音超過30年的聲優野澤雅子，昨（8）日透過事務所哀悼一代漫畫之神，今年已經87歲的她說：「 我會一直陪在悟空身邊，直到世界的盡頭。」

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▲▼漫畫之神鳥山明老師的傳世大作《七龍珠》連載時間長達11年。（圖／X）
▲▼《七龍珠》傳奇漫畫家鳥山明逝世，書迷感嘆「一個時代的終結」。（圖／X、微博）
▲▼漫畫之神鳥山明老師的傳世大作《七龍珠》連載時間長達11年。（圖／X）
據日媒報導，野澤雅子從1986年開始為《七龍珠》系列作品的主角孫悟空、孫悟飯、孫悟天父子3人獻聲，她對鳥山明猝逝感到很震驚，「我不想相信這一點...我的腦袋一片空白，因為我不想去想它！」

野澤雅子說，每次見到鳥山老師，對方總會告訴她：「悟空就拜託妳了！」她說：「我一直在想，我會一直陪在悟空身邊，直到世界的盡頭。」最後向鳥山明喊話：「老師，請您在天上守護我們，願您平安離去！」

鳥山明2013年宣傳《七龍珠》電影時，與野澤雅子一起接受節目訪問，被問野澤雅子的聲音表現，鳥山明直言：「我在畫悟空時，腦中浮現的就是野澤小姐的聲音，對我來說這是很自然的現象！」被問自己和野澤雅子的相似之處，他說：「我們只做自己有興趣的事。」

▲鳥山明（右）2013年和野澤雅子一起受訪。（圖／yahoo jp）
▲鳥山明（右）2013年和野澤雅子一起受訪。（圖／yahoo jp）
野澤雅子還盛讚：「鳥山先生是這個世界的神！」指對方活脫脫就是悟空本人的化身，鳥山明一聽趕緊說：「我一點也不出色！」粉絲也有同樣的感覺，認為悟空的聲音只能由野澤雅子來配音，而高齡又是女性的野澤雅子，多年來維持悟空熱血少年的聲音形象，本身被視為聲優界傳奇人物。

▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲《七龍珠》作者鳥山明小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
鳥山明（Akira Toriyama）小檔案

職業：日本漫畫家
出生地：愛知縣名古屋市
出生：1955年4月5日
逝世：2024年3月1日
死因：急性硬膜下血腫
配偶： 南那智
代表作：《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，並為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》等遊戲擔任角色設定。

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