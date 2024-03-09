網傳大巨蛋散場超過8分鐘不及格？台灣事實查核中心報告打臉
台北大巨蛋上週舉辦台日職棒熱身賽，2日讀賣巨人對味全龍比賽吸引3.7萬民眾入場。比賽結束後，大巨蛋館方對外表示，當天散場觀眾疏散順利，約40分鐘全部疏散完畢。之後社群平台流傳訊息稱「大巨蛋3.7萬人疏散40分鐘，FIFA規定疏散不得超過8分鐘」，質疑大巨蛋不安全。對此，台灣事實查核中心表示，傳言是將緊急疏散規定誤導為一般散場時間，為錯誤訊息。
記者呂炯昌／台北報導
事實查核中心指出，傳言指稱「足球場疏散不得超過8分鐘」是根據國際足球聯盟（FIFA）的「緊急疏散」規定。指發生緊急事故時，觀眾從座位到「受到保護的動線」不得超過8分鐘。並非指一般活動散場時間，兩者概念不同。
事實查核中心表示，大巨蛋的緊急疏散規定，是以8分鐘內全員離開觀眾席至室內疏散空間為原則。北市體育局指出，目前是以書面及模擬演練為主，尚無實際演練計畫。
災防專家林金宏則指出，緊急避難原則是否能具體做到，考驗的是大巨蛋災害應變計劃的完善、細節是否串聯。建議大型場館營運者應協助大眾了解具體的災害應變計畫，社會也應持續監督。
事實查核中心結論指出，網傳是使用國際足聯的「緊急疏散」規定，誤導為一般的活動散場疏散時間，因此，為「易生誤解」的錯誤訊息。