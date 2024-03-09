印度4歲童溺斃！原認失足案情大逆轉 監視器揭13歲少年行兇瞬間
印度近日發生一起驚悚命案，馬哈拉施特拉邦納希克市（Nasik）一位4歲男童，日前被發現陳屍在一處污水池內，家人本以為是男童玩耍時失足落水溺斃，不料調閱監視器後發現，竟是一名13歲少年把男童扔入池中，疑似蓄意殺害。當地警方已展開行動追捕該位13歲少年，不過詳細案情始末與行兇動機，仍待進一步調查釐清。
記者倪浩軒/綜合報導
根據印度媒體報導，4歲男童馬力克（Hasnain Malik）本月5日在外玩耍遲遲未返家，家人們於是出去找人，結果卻在附近的一處污水池內發現馬力克的屍體。
起初以為馬力克是玩耍時不慎失足落水因而溺斃，不料調閱監視器後發現，當時馬力克與一位13歲少年和其他3位男童在污水池周圍，看來像是在玩耍與交談，但不知為何，13歲少年突然將馬力克抱起拋入水中，然後轉身就跑。
馬力克在水中掙扎呼救，其他幾位男童看似受到驚嚇，沒人敢下水去救人，只是在岸邊比手畫腳試圖指揮馬力克趕快爬上來，但馬力克最終仍然溺斃。
當地警方表示，已掌握該位13歲少年身份，少年平常居住在懲教所內，警方目前將此案依謀殺罪偵辦，已展開行動要追捕該位13歲少年。不過少年犯案動機為何，仍待調查釐清。