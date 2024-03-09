6款iPhone iOS 17.4 耗電量實測出爐 3年前機型續航大減55分鐘
蘋果6日推送最新的iPhone 作業系統iOS 17.4，讓iPhone 15用戶可以直接在「電池」欄位內查看「電池循環次數」Podcast提供「逐字稿」功能，《NOWnews》實際使用iPhone 15 Pro更新，升級後的前3小時有感覺到耗電量較大，手機有溫熱感，但目前多數手機在使用上都還順暢。知名YouTube頻道iAppleBytes用6款iPhone進行iOS 17.4的續航力實測，多數手機都有明顯的增加，但2021年開賣的iPhone 13卻在更新後，出現續航力大幅減退的情形，下降了55分鐘之多。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17.4正式版日前已經釋出，YouTube頻道iAppleBytes進行續航力的測試，將包括iPhone SE (2020)、XR、11、12、13、15共6款手機全部更新到iOS 17.4最新版本，電池健康度依序為86%、90%、96%、94%、93%、100%的電池狀態下進行續航力的測試，比較的版本為iOS 17.3.1→iOS 17.4。
🟡iPhone SE 2020：增加3分鐘
3小時16分鐘→3小時19分鐘
🟡iPhone XR：增加4分鐘
4小時40分鐘→4小時44分鐘
🟡iPhone 11：增加3分鐘
5小時23分鐘→5小時26分鐘
🟡iPhone 12：增加22分鐘
5小時37分鐘→5小時59分鐘
🟡iPhone 13：退步55分鐘
6小時43分鐘→5小時48分鐘
🟡iPhone 15：無對比數據
10小時47分
從測出來的數據可以發現， iPhone SE (2020)、XR、11續航力差異不大，僅增加3~4分鐘，而iPhone 12卻狂飆，一口氣增加22分鐘。令人吃驚的是iPhone 13，從6小時43分鐘竟然衰退高達55分鐘，只有5小時48分鐘。有網友提到應該要讓系統跑過後再進行測試，對此，iAppleBytes有先說明，測試已經是安裝後的48小時後才進行拍攝的。iPhone 13狂掉電，讓用戶不敢貿然升級，iAppleBytes回覆網友留言時提到，希望只是特例。