前北市議員黃郁芬爆偷吃！約小王赴溫泉HOTEL　丈夫提告獲賠40萬

民團「拆樑行動」啟動罷免謝國樑　凌濤：綠營人士政治鑿痕明顯

▲民間團體將啟動罷免基隆市長謝國樑。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲民間團體將啟動罷免基隆市長謝國樑。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

基隆東岸商場爭議未歇，民團「山海公民拆樑行動」昨日宣布，將啟動罷免基隆市長謝國樑連署。對此，國民黨智庫副執行長凌濤今（9）日指出，過去幾週的基隆爭議，民進黨與綠營相關人士的政治鑿痕明顯，基隆市黨部將會視情勢溫度，再決定反制力道，而黨務部門以及民代系統，都會全力支持謝國樑捍衛基隆市民的權益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
山海公民拆樑行動昨天展開罷免謝國樑行動，由於第1階段至少要提出3080名符合規定的提議人名冊，粉專表示，提議將以3500份為目標，罷免預計時程第1階段從昨天起至4月初，第2階段暫定從4月底至6月底。

據報導，凌濤指出，國民黨過去幾週的基隆爭議，民進黨與綠營相關人士的政治鑿痕明顯，而且政治口水多於政策討論，基隆市民全都看在眼裡。

凌濤說，基隆市黨部將會視情勢溫度，再決定反制力道，而黨務部門以及民代系統，都會全力支持謝國樑捍衛基隆市民的權益。

凌濤指出，相信謝國樑接下來不會去理會這些政治行動，反而會基於基隆市民的後盾與支持，針對東區商場、海港經濟發展以及基隆市民真正關心的政策，大步推動。

凌濤也奉勸一些綠營民代降溫，不要激化情勢，共同討論基隆市政，才不會幾次操作之後被外界看破手腳。


基隆NET爭議變成罷免大賽！民團連署罷免謝國樑　市府回應了

要選台北還是基隆？高嘉瑜說明下一步　曝柯文哲這事讓她耿耿於懷

「你罷免市長我就罷免議長！」藍基隆黨部挺謝國樑　鎖定童子瑋

新北營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉！台北、基隆、桃園也跟進

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞