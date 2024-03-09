民團「拆樑行動」啟動罷免謝國樑 凌濤：綠營人士政治鑿痕明顯
基隆東岸商場爭議未歇，民團「山海公民拆樑行動」昨日宣布，將啟動罷免基隆市長謝國樑連署。對此，國民黨智庫副執行長凌濤今（9）日指出，過去幾週的基隆爭議，民進黨與綠營相關人士的政治鑿痕明顯，基隆市黨部將會視情勢溫度，再決定反制力道，而黨務部門以及民代系統，都會全力支持謝國樑捍衛基隆市民的權益。
記者林怡昕／台北報導
山海公民拆樑行動昨天展開罷免謝國樑行動，由於第1階段至少要提出3080名符合規定的提議人名冊，粉專表示，提議將以3500份為目標，罷免預計時程第1階段從昨天起至4月初，第2階段暫定從4月底至6月底。
據報導，凌濤指出，國民黨過去幾週的基隆爭議，民進黨與綠營相關人士的政治鑿痕明顯，而且政治口水多於政策討論，基隆市民全都看在眼裡。
凌濤說，基隆市黨部將會視情勢溫度，再決定反制力道，而黨務部門以及民代系統，都會全力支持謝國樑捍衛基隆市民的權益。
凌濤指出，相信謝國樑接下來不會去理會這些政治行動，反而會基於基隆市民的後盾與支持，針對東區商場、海港經濟發展以及基隆市民真正關心的政策，大步推動。
凌濤也奉勸一些綠營民代降溫，不要激化情勢，共同討論基隆市政，才不會幾次操作之後被外界看破手腳。