奇軒Tricking登全台第一YTR！1年狂吸25.3億觀看　流量密碼全說了

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奇軒今年1月曾在IG發文，表示比起YouTuber，更習慣被稱為短影音創作者，因為他認為自己的風格跟其他YouTuber差很多。而他曬出2023年頻道總成長圖表，只見他總共上傳了210部影片，觀看次數竟是25.3億，新訂閱人數為720.9萬，按讚數則是7339.2萬，就連分享次數都有127.2萬。
奇軒坦言，雖然和國外創作者相比還差得遠，但這已經是非常驚人的成長數字，多數都要歸功於短影音。奇軒透露，短影音的起源不明，但卻透過抖音、TikTok、Instagram reels、YouTube Shorts等社群逐漸崛起，最終各大平台都有了短影音風潮。
高流量短影音怎麼做
那麼該如何用短影音做出這樣的成績呢？奇軒指出，短影音為60秒左右直式影片並以下滑方式觀看影片，這是重要的關鍵之一，「由於是用下滑方式觀看新影片，那就意味著人們不會用搜尋的方式觀看短影片」，只要開頭和內容能吸引人注意，就很容易開發到陌生觀眾。
奇軒表示，想要做出吸引人的內容，可以直接去抖音研究那些成功的帳號是如何經營，「抖音到現在還持續成長，就代表這個app已經發展得很成熟了」。他表示，短影音秒數短且容易觸及到陌生觀眾，因此只要有固定影片架構，就能大量產出吸引人的內容。
「奇軒Tricking」台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌
奇軒創立「奇軒Tricking」YouTube頻道後，僅花費10個月就達到768萬訂閱，他透過拍攝短影音崛起，光是一個月就能有9億6000萬的觀看次數。今（9）日奇軒的頻道訂閱數正式突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，其中有9部短影片觀看次數破億，成績相當驚人。