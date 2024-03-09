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奇軒Tricking登全台第一YTR！1年狂吸25.3億觀看　流量密碼全說了

▲奇軒Tricking今日成為全台第一名頻道訂閱數突破千萬的創作者，拿到台灣史上第一面YouTube鑽石獎牌。（圖／翻攝自奇軒IG）
▲奇軒Tricking今日成為全台第一名頻道訂閱數突破千萬的創作者，拿到台灣史上第一面YouTube鑽石獎牌。（圖／翻攝自奇軒IG）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣YouTuber兼IWT翻轉世界總教練「奇軒Tricking」，今（9）日成為全台第一名頻道訂閱數突破千萬的創作者，拿到台灣史上第一面YouTube鑽石獎牌。奇軒靠著短影片崛起，2023年頻道觀看次數竟高達25.3億，更吸引720.9萬新訂閱戶，他也大方分享創作高流量短片的關鍵。 

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「奇軒Tricking」YT頻道一年觀看次數高達25.3億 
奇軒今年1月曾在IG發文，表示比起YouTuber，更習慣被稱為短影音創作者，因為他認為自己的風格跟其他YouTuber差很多。而他曬出2023年頻道總成長圖表，只見他總共上傳了210部影片，觀看次數竟是25.3億，新訂閱人數為720.9萬，按讚數則是7339.2萬，就連分享次數都有127.2萬。 

奇軒坦言，雖然和國外創作者相比還差得遠，但這已經是非常驚人的成長數字，多數都要歸功於短影音。奇軒透露，短影音的起源不明，但卻透過抖音、TikTok、Instagram reels、YouTube Shorts等社群逐漸崛起，最終各大平台都有了短影音風潮。 

▲奇軒訂閱數破千萬（圖／翻攝自奇軒IG）
▲奇軒曬出2023年頻道總成長圖表，觀看次數竟高達25.3億。（圖／翻攝自奇軒IG）
高流量短影音怎麼做 
那麼該如何用短影音做出這樣的成績呢？奇軒指出，短影音為60秒左右直式影片並以下滑方式觀看影片，這是重要的關鍵之一，「由於是用下滑方式觀看新影片，那就意味著人們不會用搜尋的方式觀看短影片」，只要開頭和內容能吸引人注意，就很容易開發到陌生觀眾。 

奇軒表示，想要做出吸引人的內容，可以直接去抖音研究那些成功的帳號是如何經營，「抖音到現在還持續成長，就代表這個app已經發展得很成熟了」。他表示，短影音秒數短且容易觸及到陌生觀眾，因此只要有固定影片架構，就能大量產出吸引人的內容。 

▲奇軒訂閱數破千萬（圖／翻攝自奇軒YT）
▲奇軒的影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，其中有9部短影片觀看次數破億。（圖／翻攝自奇軒YT）
「奇軒Tricking」台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌 
奇軒創立「奇軒Tricking」YouTube頻道後，僅花費10個月就達到768萬訂閱，他透過拍攝短影音崛起，光是一個月就能有9億6000萬的觀看次數。今（9）日奇軒的頻道訂閱數正式突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，其中有9部短影片觀看次數破億，成績相當驚人。 

▲奇軒訂閱數破千萬（圖／翻攝自奇軒YT）
▲奇軒的YouTube頻道訂閱數正式突破千萬，讓他成為台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者。（圖／翻攝自奇軒YT）

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