國民黨新任中常委選舉結果出爐！共27位當選 名單中有「陸配」
國民黨今（9）日舉行第21屆第2任中常委選舉，最終結果出爐，選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％，共選出27位中常委，值得關注的是，中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺不僅是新任中常委，她也是一名「陸配」，國民黨秘書長黃健庭表示，期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。
記者林怡昕／台北報導
國民黨第21屆第2任中常委選舉今天登場，此次中常委選舉應選出29名中常委，這次選舉共有30名登記，參選人經過資格審查，最終僅27位通過，形成首次候選人比應選名額少的狀況，也形同篤定當選。
黃健庭今日下午宣布選舉順利完成，第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％，恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。
以下是此次中常委依據得票次序的選舉結果：中央委員陳俗蓉、現任中常委王伯綸、立委鄭正鈐、現任中常委曾文培、新北市議長蔣根煌、現任中常委高思博、鄭任宗、陳汪全、侯彩鳳、張育美、徐弘庭、楊博仁、新北市議員林金結、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍、國民黨智庫副執行長暨立委許宇甄的姐姐許育寧、現任中常委林文瑞、黃紹庭、邱素蘭、周孟蓉、立委游顥辦公室執行長蔡宜助、新竹市議員陳慶齡、現任中常委吳尚鷹、中央委員卓倩慧、游文玉、現任中常委林琮翰、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺。