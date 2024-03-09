T1／「黑豹」阿巴西狂轟40分！特攻坐穩龍頭 獵鷹苦吞對戰20連敗
T1聯盟衛冕軍中信特攻今（9）日在主場迎戰台鋼獵鷹，「黑豹」阿巴西單場狂轟40分，其中他在第三節發威砍下18分，幫助特攻拉開雙位數領先，也為比賽定調，最終中信特攻以85：73擊敗台鋼獵鷹，迎來3連勝，並對獵鷹取得對戰20連勝，坐穩聯盟龍頭寶座。
記者路皓惟/綜合報導
上半場雙方勢均力敵，特攻以37：37戰平獵鷹，阿巴西攻下全隊最高的14分，但進入第三節，阿巴西如獲神助，單節轟下18分，帶領特攻打出一波35：21攻勢，為勝利奠定了基礎。
此戰阿巴西全場29投15中，包含4顆三分球，狂轟40分，並外加10籃板、2助攻，寫下本季單場得分新高；值得一提的是，阿巴西在2022年2月27日爆砍52分，創下生涯單場得分紀錄，苦主正巧也是台鋼獵鷹。
除了阿巴西的出色表現，中信特攻的外援柯丹也貢獻了14分及9個籃板，艾德攻下12分並搶下9籃板，本土球員譚傑龍亦有11分進賬，將戰績提升至13勝5敗，穩居T1龍頭。
另外，自從成軍以來，台鋼獵鷹尚未能在對戰中信特攻時取得勝利，包括上季總冠軍賽的4連敗在內，已累計20次對戰全敗。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁