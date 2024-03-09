厚植海洋巡防能量！海巡署第3艘巡防艦雲林艦交船第4艘命名台北艦
台灣國際造船公司於今(9)日上午，在該公司高雄廠，舉行海巡署嘉義級4000噸巡防艦第3艘雲林艦交船，及由總統蔡英文為第4艘巡防艦擲瓶命名為台北艦，並見證國艦國造政策的重要成果，厚植海洋巡防能量。
記者黃守作／高雄報導
海巡署嘉義級4000噸巡防艦第3艘雲林艦交船及第4艘巡防艦擲瓶命名為台北艦，是由總統蔡英文主持，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、總統府副秘書長黃重諺、海洋委員會主任委員管碧玲、經濟部政務次長曾文生、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、李昆澤、黃捷、李柏毅、台灣國際造船公司董事長鄭文隆、總經理魏正賜、中鋼公司總經理王錫欽、台灣港務公司董事長李賢義，以及產官學各界代表與會。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署雲林艦，為該公司第3艘完工交付的巡防艦，交艦後，將配置在南部地區機動海巡隊，而第4艘依海巡艦船艇命名基本原則，以我國首都命名為台北艦，將依海巡署考量配置至所屬地區機動海巡隊，以提供該地區更多巡護能量。
鄭文隆說，近10餘年來，因全球經濟的大幅變化，一度造成全球將近80%的船廠面臨生存危機，致各造船大國須傾全力挽救狂瀾，也造成全球商船製造業板塊的大幅移動，嚴峻的壓制了台灣造船業空間，好在政府國艦國造及離岸風電政策，讓台船有了生存的依附，他並說，台船公司從政府啟動國艦國造政策於107年至今，目前累計承攬海委會海巡署艦隊分署大小艦艇有31艘，未來雲林艦將部署於南部海域，強化區域海域勤務執行。
鄭文隆並在總統蔡英文見證下，將雲林艦船模交給海巡署，由艦隊分署南部地區機動海巡隊隊長呂家富代表接受。
總統蔡英文、副總統賴清德也登上海巡署第3艘巡防艦雲林艦視察，台船公司也將配合海巡署執行勤務需求，進行各項精進方案，期能提升執勤能量。