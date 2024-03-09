獨／《黑澀會》勇兔砸千萬買房！北漂14年：送自己一個大禮
林筵諭（勇兔）從《我愛黑澀會》出道14年，昨（8）日宣布買下人生第1間房子，與藝人六月、周宜霈（大牙）當鄰居，經紀人受訪表示，「當初租房在汐止是大牙幫忙找，住著住著也習慣了汐止區，又遇到有緣的房子，就下訂了。」勇兔的房子25坪，市值1千萬起跳。
記者羅凌筠／台北報導
勇兔在《我愛黑澀會》舞藝精湛，號稱「小蔡依林」，曾組「黑Girl」二軍出道，轉戰演員之後毫無包袱，以《我的婆婆怎麼那麼可愛》火辣閨密「大美」一角讓大家看到她的好演技。
勇兔在八點檔陸續也拍了《甘味人生》、《炮仔聲》，因為在本土劇《一家團圓》瘋狂搞笑，KUSO蔡依林、酷龍、王心凌，被網友截圖討論，又有「迷因女王」的稱號。
一路累積多部作品的勇兔宣布：「晉升半熟女的我，在3月8日婦女節，要送自己一個大禮，大家都知道，我是個北漂族，長時間在台北努力了許久，一直也為了落腳努力打拚著，這次，我終於能宣布我真的買房了。」
看在經紀人眼裡，勇兔不是摳門的人，常常請同事吃飯，她的理財觀念屬於一步一腳印的類型，勇兔謹記前輩說的，越努力會越幸運，以自身經驗分享累積財富的祕訣：「老實存錢，工作難免不穩定，但有錢就存好。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁