屏東縣府勞青處徵才活動 47家企業提供逾800個職缺
因應農曆年後就業需求，屏東縣府勞青年處於今（9）日在屏東公園椰林大道舉辦「青銀龍總來‧銀響薪世代」現場徵才活動。此次盛會邀請47家以上廠商參與，提供超過800個工作機會，吸引眾多求職者踴躍參與。屏東縣長周春米表示，銀髮人才服務據點成立後，已成功媒合超過430人次，為超過4700人次提供求職求才服務。
記者莊全成／屏東報導
周春米指出，縣府致力鼓勵銀髮族及婦女重新踏入職場，透過一站式諮詢服務及相關補助，今年更推出升級版的「銀髮人才上工補助3部曲計畫」，包括每人每月最高可申請1200元的交通補助費，職災保險費補助期間延長至6個月，以及全新的「僱用成長津貼」補助，雇主可獲得僱用人數相應的第一天上工津貼，為年滿55歲以上的長者提供更多支持。
勞動暨青年發展處表示，此次徵才活動邀請了巧新科技、大江生醫、屏東客運等知名企業，提供多元職缺，包括銷售經理、儲備幹部、品檢人員、駕駛員、照顧服務員、生產技術員等，月薪平均達33000元以上，也有高達8萬元的機電工程師職缺，同時提供兼職選擇，滿足求職者的不同需求。
此次活動不僅專注一般求職需求，還特別規劃了銀髮人才、二度就業婦女及新住民服務專區，提供全方位的就業服務及相關資訊。活動現場還設有多元就職輔導單位，如勞動部勞動力發展署、原住民族委員會等，讓求職者獲得更全面的協助。