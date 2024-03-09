數學家曝彩券正確買法！「這2類號碼」千萬別選 做錯獎金秒砍半
許多人喜歡購買大樂透、威力彩等電腦型彩券，藉此拚博一夜致富的可能性，但其實買彩券有許多眉角，即使真的超幸運中大獎，也有可能與其他中獎者平分獎金。美國一名數學家加里波第（Skip Garibaldi）分析，有2種彩券號碼在下注時千萬別選。
記者賴禹妡／綜合報導
「GQ Taiwan」日前在YouTube頻道上傳影片，裡頭提到彩券遊戲的下注方式、中獎機率，並邀請一名美國數學家加里波第前來分析。加里波第首先就指出，有些彩券絕對比其他種類容易中獎，但中獎機率較大代表賠率較大，通常開出來的獎金就較少；而獎金高昂的彩券，意味著中獎機率相對低，還有可能要和其他玩家平分獎金。
那麼彩券號碼到底該如何選擇呢？加里波第直言，挑選特定數字的策略，並不會增加中獎機率，但卻可以盡可能地成為唯一頭獎得主，就不需與人平分獎金。如此一來，「不受歡迎的號碼」就成為首選。
加里波第建議，彩券號碼不要選擇日期，因為很多人會依日期下注，另外若是看著彩券畫上下注號碼，別直接選橫、豎同一欄的數字，「因為有些人會這樣做」。至於曾有人因下注連號而獲得大獎，加里波第坦言這個做法不會增加中獎機率，但因為很少人會這樣做，或許也有益於成為唯一頭獎得主。