曖昧對話全曝光！前議員黃郁芬偷吃男助理「我們溜出去睡覺好了」

縮短陸配入籍年限／參政超困難！陸配親訴：選前變兩岸政治犧牲品

▲民眾黨立委麥玉珍是台灣首位越南籍立委（左），國民黨不分區立委候選人李霞以陸配身份入列（右）。（圖／翻攝自臉書）
▲民眾黨立委麥玉珍是台灣首位越南籍立委（左），國民黨不分區立委候選人李霞以陸配身份入列（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者林怡昕邱新博／台北報導

國民黨在新會期推出優先法案，要讓陸配取得身分證年限比照外配，由六年改四年，外界憂心陸配將能更容易行使參政權。以陸配身份被列入國民黨2024不分區立委名單的李霞直言，每到選舉陸配都成為兩岸政治犧牲品，感嘆台灣對於「族群平權」意識仍不夠；台灣首位越南裔的民眾黨立委麥玉珍則直言，到現在都還會接到民眾電話，說她當了立委卻還幫陸配講話，代表台灣的社會還是將他們分門別類，到了選舉時就是「政治綁架」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團日前公布32案優先法案，其中，將提《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條條文修正法案，擬將陸配取得身分證年限比照外配，由六年改四年，引發綠營質疑恐有國安危機、衝擊健保，且陸配可以更早擁有投票權、參政權，憂心中國人滲透民主政權，更有綠委揚言要反對到底。

回顧2024立委選舉時，民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，就引發社會強烈反彈，最後徐春鶯因被不斷被抹紅、抹黑攻擊下，婉拒邀請爭議才落幕，時至今日，陸配參政爭議仍未停歇。

以陸配身份入列國民黨2024不分區立委名單第17名，同時也是社福團體「台灣紫點點多元文化發展協會」理事長的李霞指出，自己作為十幾年的社會工作者，一路推動族群平權，提供像移工、外籍配偶、陸配協助，「我是沒有在分任何族群」，包括台灣也一起服務，就是希望在人權這塊不要有遺憾。

談及陸配參政面臨到的困難，李霞感嘆，陸配就是普通老百姓，但每次都成為兩岸政治的犧牲品，執政黨號稱人權起家，但這塊的拼圖上分數是非常的低，像是先前同樣是以陸配被列入民眾黨不分區名單的徐春鶯，就遭受到四面八方攻擊，「動員整個國家機器有必要嗎？我們就是小小的族群！」

李霞直言，這就說明整個台灣對「族群平權」意識不夠，像當初2003年時，大家都叫新住民「外籍新娘、大陸新娘」，這樣的標籤花了15年時間才撕下來，這也代表台灣社會在族群平權上，還有很長的路要走。

另一名台灣首位越南裔出身的民眾黨立委麥玉珍也表示，她到現今都還會接到台灣民眾的電話，說她當了立委，卻還幫陸配講話，代表台灣的社會還是將他們分門別類，到了選舉時就是「政治綁架」。麥玉珍說，嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，來到了台灣就落地生根，回去原來的國家也沒有資產、朋友了，當然會希望參政權受到保障。

麥玉珍也認為，外配在取得身分證後，要十年才可以參政、或是考公務員，很多就算是20多歲嫁來台灣，拿到參政資格後也都老了、就算考上公務員也都老了，這對他們都不公平。

對於藍白都力挺縮短陸配入籍年限，李霞表示支持，更指出陸配婚姻人數十幾年來已呈現斷崖式雪崩，110年的婚姻人數已下降為2065人創下歷史最低，說明假結婚因素已消失，國安也是假議題，證明了現在正是陸配與外配身份權平權的好時機。

麥玉珍也說，如果陸配取得身分證有國安疑慮，這應該是由政府要去擬定預防配套措施，並不是陸配取得身分證延長的理由，「我們嫁來台灣，也都是遵循台灣的法律，政府怎麼說就怎麼做」。

縮短陸配入籍年限／恐衝擊健保、引發國安危機？正反說法一次看

巷仔內／民進黨想擋縮短陸配入籍年限　邏輯錯亂、人權價值雙標

縮短陸配入籍年限／新住民綠委曝陸配外配程序大不同　應通盤檢討

縮短陸配入籍年限／綠雙標！藍提修法讓陸配比照外配　白也支持　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞