縮短陸配入籍年限／參政超困難！陸配親訴：選前變兩岸政治犧牲品

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回顧2024立委選舉時，民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，就引發社會強烈反彈，最後徐春鶯因被不斷被抹紅、抹黑攻擊下，婉拒邀請爭議才落幕，時至今日，陸配參政爭議仍未停歇。
以陸配身份入列國民黨2024不分區立委名單第17名，同時也是社福團體「台灣紫點點多元文化發展協會」理事長的李霞指出，自己作為十幾年的社會工作者，一路推動族群平權，提供像移工、外籍配偶、陸配協助，「我是沒有在分任何族群」，包括台灣也一起服務，就是希望在人權這塊不要有遺憾。
談及陸配參政面臨到的困難，李霞感嘆，陸配就是普通老百姓，但每次都成為兩岸政治的犧牲品，執政黨號稱人權起家，但這塊的拼圖上分數是非常的低，像是先前同樣是以陸配被列入民眾黨不分區名單的徐春鶯，就遭受到四面八方攻擊，「動員整個國家機器有必要嗎？我們就是小小的族群！」
李霞直言，這就說明整個台灣對「族群平權」意識不夠，像當初2003年時，大家都叫新住民「外籍新娘、大陸新娘」，這樣的標籤花了15年時間才撕下來，這也代表台灣社會在族群平權上，還有很長的路要走。
另一名台灣首位越南裔出身的民眾黨立委麥玉珍也表示，她到現今都還會接到台灣民眾的電話，說她當了立委，卻還幫陸配講話，代表台灣的社會還是將他們分門別類，到了選舉時就是「政治綁架」。麥玉珍說，嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，來到了台灣就落地生根，回去原來的國家也沒有資產、朋友了，當然會希望參政權受到保障。
麥玉珍也認為，外配在取得身分證後，要十年才可以參政、或是考公務員，很多就算是20多歲嫁來台灣，拿到參政資格後也都老了、就算考上公務員也都老了，這對他們都不公平。
對於藍白都力挺縮短陸配入籍年限，李霞表示支持，更指出陸配婚姻人數十幾年來已呈現斷崖式雪崩，110年的婚姻人數已下降為2065人創下歷史最低，說明假結婚因素已消失，國安也是假議題，證明了現在正是陸配與外配身份權平權的好時機。
麥玉珍也說，如果陸配取得身分證有國安疑慮，這應該是由政府要去擬定預防配套措施，並不是陸配取得身分證延長的理由，「我們嫁來台灣，也都是遵循台灣的法律，政府怎麼說就怎麼做」。