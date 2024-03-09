名家論壇》膝關節／超靈異《破墓》改風水　掀開韓國歷史血腥慘事

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上半場完全依循著你我熟稔的類型片公式，一個富裕家族後代在美國洛杉磯遇上問題，年輕的巫女花林（金高銀 飾）和法師奉吉（李到晛 飾）跨國處理，花林一看到新生兒狀況即覺不安，知道應該跟祖墳有關係。旋即聯絡資深風水師尚德（崔岷植飾）與葬儀師永根（柳海真 飾）協助祖墳改風水。
導演張宰賢對前面這兩組人各自有著頗具巧思的背景設定。首先是花林在搭機時被以日語詢問，她先是對空姐日語對答之後，最後表態「我不是日本人」。這段既能展現花林有日語背景（跟祖先從事巫女職業有關），再者是對日本人表態國族身份。暗指那些昔日曾經被日本殖民的韓國人，如今早已擺脫那樣的殖民身份。這段看似無關情節的段落，卻緊扣了後面展開的議題：韓國惡人與日本惡鬼。
而風水師尚德（崔岷植飾）與葬儀師永根（柳海真 ）以著老練世故手法，讓觀眾確定他們老練經驗十足，光從風水師尚德開場吃了一口喪家祖墳泥土，即可確認祖墳問題。加上葬儀師永根略顯非典型的手法，疑似有點手腳不乾淨，適度幫嚴肅劇情添入幾分詼諧節奏。
以下涉及劇情討論，請斟酌閱讀。
上半場的破墓改祖墳情節，觀眾自然有著制式揣測。破墓之後的祖靈居然是惡人，帶來不祥結論，甚至還結合了西方吸血鬼請求開門才能入內的儀式，明眼人一看就知道這是編導讓這故事添入西化色彩。畢竟祖靈都飄洋過海去看後代了，當然也要跟上老外思維。
這段強化了祖先被葬在極陰之處，並非好山好水。那麼，祖先下葬在如此詭異之處，後代子孫到底知曉多少？這段情節導演並未全然吐實，家族成員到底知情祖先在生前做了多少卑劣行為？到了後面觀眾才知道，原來祖先根本就是日本殖民時期的叛國賊。被埋在該處，究竟是陰謀還是計謀？後代享受的榮華富貴，可是踐踏著多少族人的鮮血而來。
《破墓》上半場一方面揭露了如此不堪的過往，二方面也懲罰了知情不報或是與惡同行的親友們。故事可以這樣拍就結束，但這戲高明就在下半場，居然在祖墳底下挖到了第二個詭異棺材，而且還是垂直破土而入的陰森葬法。
誰的墳墓會顛覆世俗下葬方式？
這後半段才揭曉了真正創作本片的核心，也就是要重新審視當年在日本軍國主義殖民時，對朝鮮半島的惡意破壞風水，那根「鐵針」，既是破壞了韓國風水。
也成了以牙還牙以眼還眼的關鍵。把日本軍人斬首之後，用刀封印之後變成另類的鐵針。破壞風水到破除邪說，《破墓》要處理的意涵，就並非劇情摘要那樣淺薄了。特別是最後要用五行破邪鬼，暗示了韓國最終面對昔日軍國主義的陰影。加上詭異的精怪情節，真是讓觀眾開足眼界。
片中幾段與邪靈過招段落都極具創意，如病床裡的與鬼對話儀式，用糯米馬血封印棺木等，這些巫師鬥法段落，由現代感十足的金高銀與李到晛執行，充滿反差，確實吸睛力十足。
《破墓》在獵奇影像與神秘學手法之間，轉述了一段真正面對昔日惡權與惡人惡鬼交織而成的極惡反思，且最後結局也不流於俗氣，沒有拍攝厲鬼不死的糾纏情節，而是平和地展開家族跨國新婚過程，自信地寫下新頁。至於有多少弦外之音，就留給觀眾解讀了。
●作者：膝關節／影評人
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