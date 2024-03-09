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Joeman前女友曝已婚男欲包養！連3年纏咪妃　開價：月陪5天100萬

▲九妹Joeman的前女友「咪妃」過去3年以來，一直被一名已婚男子私訊，並以「月陪5天100萬」的價碼要求要包養她。（圖／翻攝自咪妃IG）
▲九妹Joeman的前女友「咪妃」過去3年以來，一直被一名已婚男子私訊，並以「月陪5天100萬」的價碼要求要包養她。（圖／翻攝自咪妃IG）

記者張一笙／綜合報導

網紅咪妃不僅是實況主，更是一名YouTuber，過去曾和「九妹」Joeman交往，2人於2019年分手。2022年初，咪妃透過YouTube頻道跟粉絲宣布自己已經結婚，並與老公育有一女，一家3口十分幸福。今（9）日，咪妃在IG限時動態上曬出一則對話紀錄，一名自稱已婚的男子，開價「月陪5天100萬」的價碼要包養她，讓她哭笑不得。

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▲咪妃時常在IG及YouTube頻道上，分享自己騎車的生活日常，吸引不少粉絲。（圖／翻攝自咪妃IG）
▲咪妃時常在IG及YouTube頻道上，分享自己騎車的生活日常，吸引不少粉絲。（圖／翻攝自咪妃IG）
咪妃甜美的外型搭配火辣的身材，為她吸引了不少粉絲，過去她時常在YouTube頻道上分享自己騎重機的生活紀錄，目前頻道已經累積將近60萬訂閱。今天，她在自己的IG上分享有一名自稱已婚的男子，開價「1天20萬，1個月陪5天」的價碼想要包養她。

▲咪妃在IG上透露，一名已婚男子已經連續私訊她3年，希望以1個月一百萬的價格包養她，讓她十分無奈。（圖／翻攝自咪妃IG）
▲咪妃在IG上透露，一名已婚男子已經連續私訊她3年，希望以1個月一百萬的價格包養她，讓她十分無奈。（圖／翻攝自咪妃IG）
只見訊息中，該名男子除了開價以外，更提出每個月第一次見面，錢就會一次付清，出門花費也都由他出，不滿意價格條件都可以再談。甚至在最後，該名男子還十分有禮貌地說：「打擾到妳跟妳道歉！」並且堅持傳了3年訊息。如此舉動，讓咪妃在限動中寫下：「他問了我三年......覺得好有毅力」，並留下哭笑不得的貼圖，感覺十分無奈。

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